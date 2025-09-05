Курс лари на пятницу – 2,6936 GEL/$1

https://sputnik-georgia.ru/20250905/kurs-lari-na-pyatnitsu--26936-gel1-294796041.html
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0035 лари по отношению к доллару 05.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 сентября в размере 2,6936 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0035 лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 сентября в размере 2,6936 GEL/$1.
