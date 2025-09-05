Между радостью и критикой: реакция оппозиции на помилование лидеров "Лело"

https://sputnik-georgia.ru/20250905/mezhdu-radostyu-i-kritikoy-reaktsiya-oppozitsii-na-pomilovanie-liderov-lelo-294802712.html

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Решение президента Грузии Михаила Кавелашвили о помиловании лидеров оппозиционной партии "Лело – сильная Грузия" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе вызвало неоднозначную реакцию в оппозиционном политическом спектре. Партия "Лело" стала одной из немногих оппозиционных сил, зарегистрировавшихся для участия в октябрьских выборах органов местного самоуправления. До настоящего времени ее лидеры находились в пенитенциарном учреждении за неявку на заседание Временной следственной комиссии парламента. Мэр Тбилиси и генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе назвал решение президента помиловать лидеров "Лело" гуманным актом и подчеркнул, что это не связано с поиском легитимации, которую дает только народ. Он отметил, что закон обязаны соблюдать все, независимо от статуса, и напомнил о позиции главы государства.Оппозиционный политик Гиги Угулава заявил, что для него партия "Лело" закончилась в тот момент, когда решила принять участие в "фарсе 4 октября" еще до ареста ее лидеров. "Это непростительная, историческая и аморальная ошибка. К сожалению, последствия этой ошибки еще предстоит пожинать и стране, и каждому из нас", – написал оппозиционный политик Гиги Угулава в соцсети. При этом Угулава отметил, что его искренне обрадовало освобождение Хазарадзе и Джапаридзе, так как считает, что они находились "в незаконном политическом плену". "Их арест был политическим актом и освобождение тоже", – заявил Угулава. Гуманный жест главы грузинского государства прокомментировал один из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе. "Мы не признаем его (Кавелашвили – ред.) легитимным, и, соответственно, его решение для меня не имеет никакого значения", – отметил он. Лидер партии "Дроа" Елена Хоштария, в свою очередь, призвала Хазарадзе и Джапаридзе отказаться от участия в выборах. "Это будет усилением этой борьбы, это будет единственно правильным решением для "Лело", для всей оппозиции, для всех активистов и, что самое главное, для нашей страны. С нетерпением жду этого правильного решения от "Лело", – добавила Хоштария. Решение президента о помиловании оппозиционеров поприветствовали в партии экс-премьера Гахария "За Грузию". Эти партии ранее подписали меморандум о сотрудничестве на предстоящих выборов в органы местного самоуправления и выдвинули общего кандидата на пост мэра Тбилиси."Для нас это помилование действительно было неожиданным, однако его стоит приветствовать. Мы очень рады, что Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе на свободе. Еще более приветствованным шагом было бы освобождение всех политзаключенных", – заявила член партии Тамар Кекенадзе.Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

