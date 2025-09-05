https://sputnik-georgia.ru/20250905/my-budem-nalazhivat-otnosheniya-s-rossiey-nesmotrya-na-soprotivlenie--biznesmen-iz-gruzii-294801142.html

Мы будем налаживать отношения с Россией, несмотря на сопротивление – бизнесмен из Грузии

05.09.2025

Так, считает бизнесмен из Грузии, приехавший на Восточный экономический форум Валерьяне Кочиашвили."Нельзя из одного все время делать врага, а из второго – олицетворение добропорядочности. Нужно справедливо рассказывать и показывать, чтобы у будущих поколений был выбор, кому доверять", – заявил Кочиашвили.Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) начал свою работу во Владивостоке в среду. 3 сентября. Первый Восточный экономический форум состоялся 3-5 сентября 2015 года. Он был учрежден по указу президента России Владимира Путина. Основной организатор – фонд Росконгресс.

