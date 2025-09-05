https://sputnik-georgia.ru/20250905/primer-uspeshnoy-investitsii--premer-gruzii-o-novom-zavode-po-proizvodstvu-armatury-294809124.html

Пример успешной инвестиции – премьер Грузии о новом заводе по производству арматуры

Sputnik Грузия

05.09.2025

экономика

грузия

новости

зестафони

ираклий кобахидзе

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Металлургический завод "Джорджия Металл" в Зестафони (регион Имерети) – настоящий пример успешного грузинского инвестирования, который со временем полностью обеспечит Грузию собственной арматурой, и даже заработать на экспорте, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на открытии завода. По словам премьера, один из важнейших промышленных объектов для нашей страны. По его словам, это будет содействовать экономическому суверенитету Грузии. В течение года завод сможет производить 400 тысяч тонн арматуры, что, по мнению премьера, делает его одним из крупнейших промышленных предприятий страны. "Предприятие оснащено современными технологиями, командой профессионалов и, что самое главное, обеспечено качеством, соответствующим европейским стандартам, и готово быть конкурентоспособным не только на местном, но и на международном рынке", – заявил Кобахидзе. По словам Кобахидзе, важно, что из более чем 400 человек, трудоустроенных на металлургическом заводе, 90% – местные жители, а после расширения число сотрудников увеличится до тысячи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

