Пример успешной инвестиции – премьер Грузии о новом заводе по производству арматуры
20:56 05.09.2025 (обновлено: 21:08 05.09.2025)
Металлургический завод "Джорджия Металл" в Зестафони
© Сourtesy of Georgian Government
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Металлургический завод "Джорджия Металл" в Зестафони (регион Имерети) – настоящий пример успешного грузинского инвестирования, который со временем полностью обеспечит Грузию собственной арматурой, и даже заработать на экспорте, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на открытии завода.
По словам премьера, один из важнейших промышленных объектов для нашей страны.
"Стратегическая цель компании еще более амбициозна: после завершения следующего этапа (строительства сталелитейного завода) завод будет сам производить сырье и полностью обеспечит потребность внутреннего рынка в арматуре, что весьма важно. Это не только устранит необходимость импорта, но и создаст прочную основу для выхода грузинской продукции на экспортные рынки", – заявил Кобахидзе.
По его словам, это будет содействовать экономическому суверенитету Грузии.
В течение года завод сможет производить 400 тысяч тонн арматуры, что, по мнению премьера, делает его одним из крупнейших промышленных предприятий страны.
"Предприятие оснащено современными технологиями, командой профессионалов и, что самое главное, обеспечено качеством, соответствующим европейским стандартам, и готово быть конкурентоспособным не только на местном, но и на международном рынке", – заявил Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, важно, что из более чем 400 человек, трудоустроенных на металлургическом заводе, 90% – местные жители, а после расширения число сотрудников увеличится до тысячи человек.