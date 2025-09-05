https://sputnik-georgia.ru/20250905/putin-nazval-vneshnyuyu-politiku-rossii-predskazuemoy-294805638.html

Путин назвал внешнюю политику России предсказуемой

05.09.2025

ТБИЛИСИ, 5 сен – Sputnik. Россия не отгораживается ни от кого, страна открыта для сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.На вопрос модератора, телеведущей Марии Рыбаковой, в союзе с соседями из Китая и Индией – драконом и слоном – какую роль выполняет Россия, символизирующая медведя, Путин сказал: "Медведь он и есть медведь"."Двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг... Это не разворот куда-то, а объективная реакция на происходящие в мире процессы, мы никогда не отказывались от сотрудничества с теми, кто хочет", – сказал он.Путин отметил, что современный мир очень взаимосвязан. Замкнуться в собственной "национальной скорлупе" сложно и вредно. Президент РФ подчеркнул, что Россия сохраняет стабильную и предсказуемую внешнюю и экономическую политику. По его словам, уход западных компаний был связан с политическими ограничениями, а не с желанием страны разорвать экономические связи.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

