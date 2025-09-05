https://sputnik-georgia.ru/20250905/putin-nazval-vneshnyuyu-politiku-rossii-predskazuemoy-294805638.html
Путин назвал внешнюю политику России предсказуемой
05.09.2025
ТБИЛИСИ, 5 сен – Sputnik. Россия не отгораживается ни от кого, страна открыта для сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не отгораживаемся ни от кого и думаем – подавляющее большинство, если не все сидящие в этом зале, со мной согласятся – такая открытость выгодна всем, кто придерживается такой точки зрения и такой политики", – сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.

На вопрос модератора, телеведущей Марии Рыбаковой, в союзе с соседями из Китая и Индией – драконом и слоном – какую роль выполняет Россия, символизирующая медведя, Путин сказал: "Медведь он и есть медведь".

"Двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг... Это не разворот куда-то, а объективная реакция на происходящие в мире процессы, мы никогда не отказывались от сотрудничества с теми, кто хочет", – сказал он.

Путин отметил, что современный мир очень взаимосвязан. Замкнуться в собственной "национальной скорлупе" сложно и вредно. Президент РФ подчеркнул, что Россия сохраняет стабильную и предсказуемую внешнюю и экономическую политику. По его словам, уход западных компаний был связан с политическими ограничениями, а не с желанием страны разорвать экономические связи.

"Многие ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут, и в любую секунду хотели бы вернуться. Мы ни от кого не отворачиваемся. Мы никого не выгоняли. Кто хочет – всегда может вернуться", – сказал Путин.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
"Мы не отгораживаемся ни от кого и думаем – подавляющее большинство, если не все сидящие в этом зале, со мной согласятся – такая открытость выгодна всем, кто придерживается такой точки зрения и такой политики", – сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.
На вопрос модератора, телеведущей Марии Рыбаковой, в союзе с соседями из Китая и Индией – драконом и слоном – какую роль выполняет Россия, символизирующая медведя, Путин сказал: "Медведь он и есть медведь".
"Двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг... Это не разворот куда-то, а объективная реакция на происходящие в мире процессы, мы никогда не отказывались от сотрудничества с теми, кто хочет", – сказал он.
Путин отметил, что современный мир очень взаимосвязан. Замкнуться в собственной "национальной скорлупе" сложно и вредно. Президент РФ подчеркнул, что Россия сохраняет стабильную и предсказуемую внешнюю и экономическую политику. По его словам, уход западных компаний был связан с политическими ограничениями, а не с желанием страны разорвать экономические связи.
"Многие ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут, и в любую секунду хотели бы вернуться. Мы ни от кого не отворачиваемся. Мы никого не выгоняли. Кто хочет – всегда может вернуться", – сказал Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".