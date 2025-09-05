https://sputnik-georgia.ru/20250905/radi-konkurentnykh-vyborov-prezident-gruzii-pomiloval-oppozitsionnykh-politikov-294799559.html

Ради конкурентных выборов: президент Грузии помиловал оппозиционных политиков

Ради конкурентных выборов: президент Грузии помиловал оппозиционных политиков

Sputnik Грузия

Осужденные ранее отказались от предложения Кавелашвили о помиловании в обмен на участие в выборах, что он расценил как попытку унизить институт президентства 05.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-05T11:16+0400

2025-09-05T11:16+0400

2025-09-05T11:33+0400

политика

грузия

новости

михаил кавелашвили

мамука хазарадзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/05/294799393_0:491:1200:1166_1920x0_80_0_0_ca87e25c6d2c18abcbf9621e58a4e0ef.jpg

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили принял решение о помиловании Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, лидеров оппозиционной партии "Лело – сильная Грузия", зарегистрированной для участия в предстоящих в октябре выборах органов местного самоуправления. Регистрация избирательных субъектов завершилась 4 сентября. Среди зарегистрированных партий оказалась и "Лело", руководители которой до сих пор находились в пенитенциарном учреждении за неявку на заседание Временной следственной комиссии парламента. Кавелашвили отметил, что выборы органов местного самоуправления пройдут в конкурентной среде, несмотря на то, что часть политиков отбывает наказание в тюрьме. При этом он подчеркнул, что выборы не должны становиться индульгенцией для тех, кто совершил преступление. Президент также напомнил, что осужденные ранее отказались от его предложения о помиловании, что он расценил как попытку унизить институт президентства. Президент выразил надежду, что помилованные политики впредь будут вести свою деятельность в рамках закона. Он обратился ко всем участникам выборов с призывом обеспечить мирное и здоровое проведение кампании и пожелал успеха тем, кто искренне стремится к развитию муниципалитетов и защите интересов граждан. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов (сакребуло). В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, михаил кавелашвили, мамука хазарадзе