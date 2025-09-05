https://sputnik-georgia.ru/20250905/razyskivaemye-cherez-interpol-troe-grazhdan-turtsii-zaderzhany-v-gruzii-294801699.html
Разыскиваемые через Интерпол трое граждан Турции задержаны в Грузии
Разыскиваемые через Интерпол трое граждан Турции задержаны в Грузии
05.09.2025
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Трое граждан Турции, разыскиваемые по "красному циркуляру" Интерпола, задержаны в Грузии, говорится в сообщении МВД. По информации грузинского ведомства, одного задержали в Тбилиси, а двоих – в Батуми. Все мужчины пересекли территорию Грузии еще до объявления их в международный розыск. Самый молодой из задержанных, которому 27 лет, обвиняется на родине в торговле, поставке наркотиков или стимуляторов, нанесении телесных повреждений, клевете и краже имущества. Второму задержанному 36 лет и его разыскивают по обвинению в торговле наркотическими веществами или стимуляторами. А самый старший из задержанных, 47-летний мужчина, обвиняется властями Турции в незаконном лишении свободы с применением силы или обмана. В настоящее время в отношении всех задержанных проводятся предусмотренные законом предварительные экстрадиционные процедуры.
