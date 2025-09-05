https://sputnik-georgia.ru/20250905/sverzheniya-vlasti-v-gruzii-ne-budet---premer-294807890.html

Свержения власти в Грузии не будет - премьер

Свержения власти в Грузии не будет - премьер

Все эти годы они постоянно говорят о свержении власти, о революции, так действуют иностранные агенты, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Государство стоит на своем месте и никому не позволит его свергнуть, ни мирным, ни немирным путем, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста относительно заявлений оппозиционных политиков о "мирном свержении". Лидер движения "Проспект Руставели" Паата Бурчуладзе объявил 4 октября – день выборов в органы местного самоуправления – днем исторической победы и мирного свержения власти. В оппозиции идею Бурчуладзе поддержали, однако заявили, что говорить о дате нецелесообразно. По его словам, подобные заявления оппозиционеров показывает лицо радикальной оппозиции. "Все эти годы они постоянно говорят о свержении власти, о революции. Ну и то, что у них не получается, все это говорит об их лице, об их духе и отношении. Так действуют иностранные агенты", - отметил он. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

