"У них другие цели": Вольский обвинил Еврокомиссию в игнорировании отчета Грузии

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Еврокомиссия не намерена рассматривать письмо Тбилиси, поскольку сосредоточена на собственных, более масштабных целях, чем оценка прогресса Грузии на пути интеграции, заявил вице-спикер парламента и один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. В министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что 31 августа в Еврокомиссию был направлен отчет о выполнении рекомендаций. Ранее, 16 июля, Еврокомиссия по вопросам миграции обратилась в МИД Грузии с просьбой предоставить до конца августа информацию о выполнении условий для сохранения безвизового режима. Среди них – отмена закона об "иностранных агентах" и запрета пропаганды ЛГБТ*. По его словам, если внимательно ознакомиться с письмом, там невозможно найти никаких оснований утверждать, что Грузия отстает от выполнения плана. "Что дает нам право так думать? Прежде всего международные рейтинги, которые показывают: по всем направлениям Грузия опережает страны-кандидаты, а по ряду показателей – даже некоторые государства-члены ЕС", – отметил он. Вольский подчеркнул, что в Грузии не принят ни один закон, противоречащий евростандартам. При этом критикуемый закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", по его словам, ошибочно представляют как направленный против сексуальных меньшинств. "Все права защищены, все равны перед законом. Речь идет лишь о том, что детям не должны навязывать смену пола", – пояснил вице-спикер. Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии готовы выполнить все требования Европейского союза, при условии что они будут обоснованными и разумными. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

