Убийство иностранца в Грузии – двое мужчин приговорены к 18 годам тюрьмы

Доказательства, представленные на суде, подтвердили, что обвиняемые напали на двух иностранцев в муниципалитете Местия 05.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Двух обвиняемых в умышленном убийстве иностранца в Грузии Зугдидский районный суд приговорил к 18 годам тюрьмы, говорится в сообщении прокуратуры Грузии. По информации ведомства, на основании представленных прокуратурой доказательств суд признал обвиняемых виновными в умышленном убийстве, разбое и незаконном лишении свободы, совершенные группой лиц. Дело касается преступления, совершенного 5 января 2025 года. Доказательства, представленные на суде, подтвердили, что обвиняемые напали на двух иностранцев в муниципалитете Местия. После этого обвиняемые, угрожая второму потерпевшему ножом и пистолетом, посадили его в машину и оставили в безлюдном месте. Однако, потерпевшему смогли помочь прохожие. Задержать преступников полиции удалось на второй день, 6 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

