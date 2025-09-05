https://sputnik-georgia.ru/20250905/ubiystvo-inostrantsa-v-gruzii--dvoe-muzhchin-prigovoreny-k-18-godam-tyurmy-294809407.html
Убийство иностранца в Грузии – двое мужчин приговорены к 18 годам тюрьмы
Убийство иностранца в Грузии – двое мужчин приговорены к 18 годам тюрьмы
05.09.2025
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Двух обвиняемых в умышленном убийстве иностранца в Грузии Зугдидский районный суд приговорил к 18 годам тюрьмы, говорится в сообщении прокуратуры Грузии. По информации ведомства, на основании представленных прокуратурой доказательств суд признал обвиняемых виновными в умышленном убийстве, разбое и незаконном лишении свободы, совершенные группой лиц. Дело касается преступления, совершенного 5 января 2025 года. Доказательства, представленные на суде, подтвердили, что обвиняемые напали на двух иностранцев в муниципалитете Местия. После этого обвиняемые, угрожая второму потерпевшему ножом и пистолетом, посадили его в машину и оставили в безлюдном месте. Однако, потерпевшему смогли помочь прохожие. Задержать преступников полиции удалось на второй день, 6 января.
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Двух обвиняемых в умышленном убийстве иностранца в Грузии Зугдидский районный суд приговорил к 18 годам тюрьмы, говорится в сообщении прокуратуры Грузии.
По информации ведомства, на основании представленных прокуратурой доказательств суд признал обвиняемых виновными в умышленном убийстве, разбое и незаконном лишении свободы, совершенные группой лиц.
Дело касается преступления, совершенного 5 января 2025 года. Доказательства, представленные на суде, подтвердили, что обвиняемые напали на двух иностранцев в муниципалитете Местия.
Один из злоумышленников угрожал одному из потерпевших ножом, ограничив его способность к сопротивлению, а другой обвиняемый ранил его, выстрелив в него из незарегистрированного огнестрельного оружия. В результате полученных травм иностранец скончался на месте.
После этого обвиняемые, угрожая второму потерпевшему ножом и пистолетом, посадили его в машину и оставили в безлюдном месте. Однако, потерпевшему смогли помочь прохожие.
Задержать преступников полиции удалось на второй день, 6 января.