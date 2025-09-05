https://sputnik-georgia.ru/20250905/vitse-gubernator-regiona-mtskheta-mtianeti-popalsya-na-vzyatke-294808375.html

Вице-губернатор региона Мцхета-Мтианети попался на взятке

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии задержали заместителя губернатора муниципалитетов Душети, Тианети, Мцхета и Казбеги по факту взяточничества в крупном размере, ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщается на сайте СГБ. По данным ведомства, дело касается факта требования и получения от иностранного гражданина денежной суммы в особо крупном размере за изменение целевого назначения земельных участков сельскохозяйственного назначения. Вице-губернатор потребовал авансом 100 тысяч долларов, отметив, что он сам выступал гарантом изменения целевого назначения обоих земельных участков. По информации СГБ, 5 сентября иностранец передал аванс вице-губернатору в размере 80 тысяч долларов. В рамках следствия на основании постановления суда были проведены негласные следственные действия, в результате которых получены аудио- и видеодоказательства совершения данного преступления. Уголовное дело возбуждено по статье "Взяточничество в особо крупном размере", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 15 лет. Служба государственной безопасности отметила, что будет уделять особое внимание выявлению подобных фактов, так как одним из главных приоритетов ведомства станет раскрытие фактов коррупции и успехи государства в борьбе с коррупцией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

