https://sputnik-georgia.ru/20250905/vystuplenie-vladimira-putina-na-plenarnom-zasedanii-vef---pryamaya-translyatsiya-294797109.html
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ – прямая трансляция
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ – прямая трансляция
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Прямая трансляция 05.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-05T07:00+0400
2025-09-05T07:00+0400
2025-09-05T08:39+0400
видео
мультимедиа
россия
владимир путин
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/05/294796931_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_896adb6b565b0c4a9147105aa5d41416.jpg
Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В мероприятии принимают участие около 6 тысяч гостей из более чем 70 стран и территорий.Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/05/294796931_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_3f50f48ffcd584a20d2f8260211d8ff2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, политика, видео
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, политика, видео
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ – прямая трансляция
07:00 05.09.2025 (обновлено: 08:39 05.09.2025)
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Прямая трансляция
Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В мероприятии принимают участие около 6 тысяч гостей из более чем 70 стран и территорий.
Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса.