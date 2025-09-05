Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ – прямая трансляция

https://sputnik-georgia.ru/20250905/vystuplenie-vladimira-putina-na-plenarnom-zasedanii-vef---pryamaya-translyatsiya-294797109.html

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В мероприятии принимают участие около 6 тысяч гостей из более чем 70 стран и территорий.Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса.

