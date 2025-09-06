https://sputnik-georgia.ru/20250906/badri-patarkatsishvili-milliarder-kotoryy-neudachno-sygral-v-politiku--video-294819723.html
Бадри Патаркацишвили: миллиардер, который неудачно сыграл в политику – видео
Бадри Патаркацишвили: миллиардер, который неудачно сыграл в политику – видео
Sputnik Грузия
Бадри Патаркацишвили был самым богатым гражданином Грузии, его состояние в 12 млрд долларов превышало в свое время весь госбюджет страны. Смерть олигарха... 06.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-06T19:15+0400
2025-09-06T19:15+0400
2025-09-06T19:15+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
бадри патаркацишвили
политика
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/06/294819554_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1b4872c0e08f1c464bde9fb476b41197.jpg
Но Патаркацишвили занимался не только бизнесом, но и активно влиял на грузинскую политику. Он финансировал приход к власти Михаила Саакашвили в 2003 году, а в 2007 – поддержал протесты против него.Патаркацишвили даже участвовал в президентских выборах в 2008 году и занял третье место с 7,1% голосов. После выборов его обвинили в заговоре с целью свержения власти, в подготовке теракта и нападения на политическое лицо.только что
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/06/294819554_268:0:1228:720_1920x0_80_0_0_db559c90e8b77d1c1d42d7318943f8b6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, бадри патаркацишвили, политика, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, бадри патаркацишвили, политика, грузия, видео
Бадри Патаркацишвили: миллиардер, который неудачно сыграл в политику – видео
Бадри Патаркацишвили был самым богатым гражданином Грузии, его состояние в 12 млрд долларов превышало в свое время весь госбюджет страны. Смерть олигарха вызвала позже одну из крупнейший судебных тяжб за наследство.
Но Патаркацишвили занимался не только бизнесом, но и активно влиял на грузинскую политику. Он финансировал приход к власти Михаила Саакашвили в 2003 году, а в 2007 – поддержал протесты против него.
Патаркацишвили даже участвовал в президентских выборах в 2008 году и занял третье место с 7,1% голосов. После выборов его обвинили в заговоре с целью свержения власти, в подготовке теракта и нападения на политическое лицо.только что