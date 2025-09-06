https://sputnik-georgia.ru/20250906/gruziya-priglasila-bdipchobse-ponablyudat-za-vyborami-294816804.html
Грузия пригласила БДИПЧ/ОБСЕ понаблюдать за выборами
Грузия пригласила БДИПЧ/ОБСЕ понаблюдать за выборами
Правительство подтверждает полную готовность создать все условия для полноценного наблюдения миссии БДИПЧ/ОБСЕ за выборами, отметил премьер 06.09.2025, Sputnik Грузия
2025
Грузия пригласила БДИПЧ/ОБСЕ понаблюдать за выборами
13:42 06.09.2025 (обновлено: 15:14 06.09.2025)
Правительство подтверждает полную готовность создать все условия для полноценного наблюдения миссии БДИПЧ/ОБСЕ за выборами, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Правительство Грузии пригласило миссию БДИПЧ/ОБСЕ для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления 4 октября, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
В июле премьер заявил, что Грузия не станет приглашать для наблюдения за выборами миссию БДИПЧ/ОБСЕ, поскольку "обременять их этим было бы излишне". В ответ БДИПЧ/ОБСЕ выразили сожаление, отметив, что это является "отклонением от давней и последовательной практики". При этом организация подчеркнула, что готова направить миссию наблюдателей, если власти решат своевременно прислать приглашение "в интересах прозрачности и укрепления общественного доверия к демократическим институтам Грузии".
"Чтобы не осталось никаких вопросов по выборам, мы приняли решение пригласить миссию БДИПЧ/ОБСЕ для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления, о чем уже направлено соответствующее письмо в БДИПЧ/ОБСЕ", – сказал Кобахидзе на брифинге.
По словам премьера, правительство Грузии подтверждает полную готовность создать все условия для полноценного наблюдения миссии БДИПЧ/ОБСЕ за выборами.
"Мы надеемся, что, несмотря на неоднократные оскорбления и давление, БДИПЧ/ОБСЕ не воздержится направить в Грузию наблюдательную миссию", – отметил он.
Премьер напомнил, что БДИПЧ/ОБСЕ неоднократно становились объектом нападок со стороны радикальной оппозиции и ее зарубежных покровителей из-за заключения по парламентским выборам 2024 года.
"К сожалению, таково нынешнее лицо европейской бюрократии. Они признают право и демократию только в том случае, если на выборах побеждает их фаворит, в случае Грузии – коллективное "Национальное движение", – сказал премьер.
По его словам, учитывая такой подход европейской бюрократии, ожидается, что в этом году миссия БДИПЧ/ОБСЕ подвергнется еще большему давлению, чем в прошлом.
"Соответственно, мы понимаем, что, приглашая их в Грузию, мы ставим БДИПЧ/ОБСЕ перед серьезным вызовом", – отметил Кобахидзе.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий.
Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов (сакребуло). В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района.
Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов.
Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться.
Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.