Грузия пригласила БДИПЧ/ОБСЕ понаблюдать за выборами

Правительство подтверждает полную готовность создать все условия для полноценного наблюдения миссии БДИПЧ/ОБСЕ за выборами, отметил премьер 06.09.2025

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Правительство Грузии пригласило миссию БДИПЧ/ОБСЕ для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления 4 октября, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В июле премьер заявил, что Грузия не станет приглашать для наблюдения за выборами миссию БДИПЧ/ОБСЕ, поскольку "обременять их этим было бы излишне". В ответ БДИПЧ/ОБСЕ выразили сожаление, отметив, что это является "отклонением от давней и последовательной практики". При этом организация подчеркнула, что готова направить миссию наблюдателей, если власти решат своевременно прислать приглашение "в интересах прозрачности и укрепления общественного доверия к демократическим институтам Грузии". По словам премьера, правительство Грузии подтверждает полную готовность создать все условия для полноценного наблюдения миссии БДИПЧ/ОБСЕ за выборами. "Мы надеемся, что, несмотря на неоднократные оскорбления и давление, БДИПЧ/ОБСЕ не воздержится направить в Грузию наблюдательную миссию", – отметил он. Премьер напомнил, что БДИПЧ/ОБСЕ неоднократно становились объектом нападок со стороны радикальной оппозиции и ее зарубежных покровителей из-за заключения по парламентским выборам 2024 года. По его словам, учитывая такой подход европейской бюрократии, ожидается, что в этом году миссия БДИПЧ/ОБСЕ подвергнется еще большему давлению, чем в прошлом. "Соответственно, мы понимаем, что, приглашая их в Грузию, мы ставим БДИПЧ/ОБСЕ перед серьезным вызовом", – отметил Кобахидзе. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов (сакребуло). В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

