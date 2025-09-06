Какая погода будет в Грузии 6 сентября – прогноз по городам
© photo: Sputnik / StringerТуристы без масок гуляют по Батуми
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Больше всего днем столбик термометра поднимется в Рустави и Кутаиси
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Солнечная погода ожидается в большинстве городов Грузии в субботу, 6 сентября. По данным синоптиков, самая высокая температура (+32°) ожидается в Рустави и Кутаиси.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди — +31°, солнечно
Местия — +23°, преимущественно солнечно
Поти — +29°, преимущественно солнечно
Батуми — +29°, преимущественно солнечно
Озургети — +30°, преимущественно солнечно
Кутаиси — +32°, солнечно
Амбролаури — +29°, солнечно
Ахалцихе — +29°, преимущественно солнечно
Боржоми — +25°, преимущественно солнечно
Бакуриани — +23°, преимущественно солнечно
Гори — +31°, солнечно
Степанцминда — +19°, дождь
Гудаури — +16°, преимущественно облачно
Телави — +28°, преимущественно облачно
Рустави — +32°, преимущественно облачно
Тбилиси — +31°, преимущественно облачно.