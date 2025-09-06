https://sputnik-georgia.ru/20250906/kakaya-pogoda-budet-v-gruzii-6-sentyabrya--prognoz-po-gorodam-294813098.html

Какая погода будет в Грузии 6 сентября – прогноз по городам

Больше всего днем столбик термометра поднимется в Рустави и Кутаиси 06.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-06T10:52+0400

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0a/252270788_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_b3a3bfb9883585b7a84a55a07d77ffbb.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Солнечная погода ожидается в большинстве городов Грузии в субботу, 6 сентября. По данным синоптиков, самая высокая температура (+32°) ожидается в Рустави и Кутаиси. Прогноз погоды по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

2025

Новости

