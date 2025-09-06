Какой сегодня церковный праздник: 6 сентября 2025

https://sputnik-georgia.ru/20250906/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-6-sentyabrya-2025-294742635.html

По православному церковному календарю 6 сентября отмечают день памяти святых Евтихия, Татиона, Сиры, Георгия и других 06.09.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.ЕвтихийПо церковному календарю 6 сентября поминают священномученика Евтихия, ученика апостолов Павла и Иоанна Богослова.Родился будущий святой в городе Севастии Палестинской. К лику 70 апостолов Евтихия не причислили, хотя за свои труды вместе со старшими учениками Христа, которые поставили его епископом, получил наименование апостола.Услышав проповедь о Спасителе, Евтихий сначала стал учеником Иоанна Богослова, а потом, встретившись с апостолом Павлом, проповедовал вместе с ним в разных странах. Евтихий перенес много испытаний. Свой подвиг священномученик окончил в родном городе – его казнили в начале II века.ТатионПо церковному календарю 6 сентября поминают мученика Татиона, пострадавшего при императоре Диоклитиане (284-305).Жил будущий святой в Вифинии. Когда гонители христиан узнали, что он верует в Господа, его схватили и привели в город Клавдиополь к правителю Урбану.Святого неоднократно принуждали отречься, заключали в темницу и жестоко пытали. В очередной раз избив мученика палками, повлекли его на казнь за город. Исповедник, перекрестившись, скончался по дороге. Произошло это в 305 году.Персидская деваПо церковному календарю 6 сентября поминают мученицу Сиру, жившую в VI веке.Родилась будущая святая в семье знаменитого жреца-огнепоклонника в городе Карх-Селевкии (территория современного Ирана). Отец девы, побоявшись, что дочь заинтересуется христианством, отдал ее на воспитание в языческий храм, и Сира стала жрицей.Однажды, разговорившись с нищими-христианками, Сира уверовала в Христа и стала учить молитвы, псалмы и читать христианские книги. С просьбой о крещении дева пришла к местному епископу. Святитель, опасаясь преследования христиан со стороны жрецов, посоветовал деве сначала открыться родным.Как-то во время ритуала она громко воскликнула: "Я христианка, отрекаюсь от ложных богов и верую в Истинного Бога!" Отец то уговаривал дочь, то бил ее, то грозил ей, но дева была непреклонна.Тогда он выдал дочь властям, и ее заточили в тюрьму. Подкупив стражу, Сира отлучилась на один день из тюрьмы, чтобы принять крещение. Мученицу казнили в 558-м.Георгий ЛимниотПо церковному календарю 6 сентября поминают преподобного Георгия Лимниота, жившего в VIII веке.Преподобный был монахом в Олимпийском монастыре близ Константинополя. Георгий пострадал при императоре-иконоборце Льве Исавре (716-741) за почитание икон.Преподобного жестоко пытали, принуждая отречься. Он скончался примерно в 716 году.ИмениныПо церковному календарю 6 сентября именины отмечают Арсений, Георгий и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников.

