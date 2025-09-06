https://sputnik-georgia.ru/20250906/skolko-chelovek-v-gruzii-imeet-dostup-v-internet-294810522.html
Сколько человек в Грузии имеет доступ в интернет?
Сколько человек в Грузии имеет доступ в интернет?
Sputnik Грузия
В Грузии мобильные телефоны есть у 92,7% жителей в возрасте шести лет и старше, что на 1,9% больше, чем в 2024 году 06.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-06T13:02+0400
2025-09-06T13:02+0400
2025-09-06T13:04+0400
грузия
общество
новости
интернет
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24715/39/247153944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab43f83b35decfedc30f8550d6bc6cab.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Доступ в интернет в 2025 году имеют 92% населения Грузии, что на 0,4% больше, чем в 2024 году, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, увеличилась на 0,7% в городах и на 0,1% – в селах, достигнув 95,2% и 87,6% соответственно. По регионам самые высокие показатели зафиксированы в Тбилиси (96,9%) и Аджарии (94,5%). Кроме того, 95,4 жителей страны в возрасте 15 лет и старше заходили в Сеть ежедневно или почти каждый день, 4,3% – хотя бы раз в неделю, 0,4% – пользовались интернетом еще реже. Основные цели использования интернета жителями в возрасте 15 лет и старше: Также, по данным "Сакстата", 99,5% пользователей интернета в возрасте 15 лет и старше использовали мобильное устройство (сотовый телефон, ноутбук, планшет и т. д.) для подключения к беспроводному интернету за последние три месяца. Стационарные компьютеры для выхода в интернет за последние три месяца использовали только 49,5% жителей в возрасте шести лет и старше. По результатам исследования, компьютеры имеют 58,8% населения. Также в исследовании отмечено, что в Грузии мобильные телефоны есть у 92,7% жителей в возрасте шести лет и старше, что на 1,9% больше, чем в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24715/39/247153944_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f8b297d2458f96fbc5124d60beec73d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, общество, новости, интернет, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, общество, новости, интернет, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько человек в Грузии имеет доступ в интернет?
13:02 06.09.2025 (обновлено: 13:04 06.09.2025)
В Грузии мобильные телефоны есть у 92,7% жителей в возрасте шести лет и старше, что на 1,9% больше, чем в 2024 году
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Доступ в интернет в 2025 году имеют 92% населения Грузии, что на 0,4% больше, чем в 2024 году, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, увеличилась на 0,7% в городах и на 0,1% – в селах, достигнув 95,2% и 87,6% соответственно.
По регионам самые высокие показатели зафиксированы в Тбилиси (96,9%) и Аджарии (94,5%).
По результатам исследования, в течение последних трех месяцев интернетом воспользовалось 87,9% населения страны в возрасте шести лет и старше, что на 3,2 процентного пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, 95,4 жителей страны в возрасте 15 лет и старше заходили в Сеть ежедневно или почти каждый день, 4,3% – хотя бы раз в неделю, 0,4% – пользовались интернетом еще реже.
Основные цели использования интернета жителями в возрасте 15 лет и старше:
Использование аудио- или видеосвязей – 97,2%;
Использование социальных сетей — 96%;
Пользование интернет-банкингом – 55,7%;
Поиск информации о вопросах здоровья – 52,1%;
Поиск информации о товаре и обслуживании – 47,7%;
Чтение новостей, газет, журналов – 45,3%;
Отправка/получение электронной почты – 38,5%;
Скачивание продуктов программного обеспечения (кроме игр) – 13,7%;
Поиск работы или отправка CV – 11%.
Также, по данным "Сакстата", 99,5% пользователей интернета в возрасте 15 лет и старше использовали мобильное устройство (сотовый телефон, ноутбук, планшет и т. д.) для подключения к беспроводному интернету за последние три месяца.
Стационарные компьютеры для выхода в интернет за последние три месяца использовали только 49,5% жителей в возрасте шести лет и старше.
По результатам исследования, компьютеры имеют 58,8% населения.
Также в исследовании отмечено, что в Грузии мобильные телефоны есть у 92,7% жителей в возрасте шести лет и старше, что на 1,9% больше, чем в 2024 году.