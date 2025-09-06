https://sputnik-georgia.ru/20250906/skolko-chelovek-v-gruzii-imeet-dostup-v-internet-294810522.html

Сколько человек в Грузии имеет доступ в интернет?

Сколько человек в Грузии имеет доступ в интернет?

Sputnik Грузия

В Грузии мобильные телефоны есть у 92,7% жителей в возрасте шести лет и старше, что на 1,9% больше, чем в 2024 году 06.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-06T13:02+0400

2025-09-06T13:02+0400

2025-09-06T13:04+0400

грузия

общество

новости

интернет

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24715/39/247153944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab43f83b35decfedc30f8550d6bc6cab.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Доступ в интернет в 2025 году имеют 92% населения Грузии, что на 0,4% больше, чем в 2024 году, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, увеличилась на 0,7% в городах и на 0,1% – в селах, достигнув 95,2% и 87,6% соответственно. По регионам самые высокие показатели зафиксированы в Тбилиси (96,9%) и Аджарии (94,5%). Кроме того, 95,4 жителей страны в возрасте 15 лет и старше заходили в Сеть ежедневно или почти каждый день, 4,3% – хотя бы раз в неделю, 0,4% – пользовались интернетом еще реже. Основные цели использования интернета жителями в возрасте 15 лет и старше: Также, по данным "Сакстата", 99,5% пользователей интернета в возрасте 15 лет и старше использовали мобильное устройство (сотовый телефон, ноутбук, планшет и т. д.) для подключения к беспроводному интернету за последние три месяца. Стационарные компьютеры для выхода в интернет за последние три месяца использовали только 49,5% жителей в возрасте шести лет и старше. По результатам исследования, компьютеры имеют 58,8% населения. Также в исследовании отмечено, что в Грузии мобильные телефоны есть у 92,7% жителей в возрасте шести лет и старше, что на 1,9% больше, чем в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, интернет, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"