Сколько груза обработал крупнейший порт Грузии

Сколько груза обработал крупнейший порт Грузии

2025-09-06T15:05+0400

2025-09-06T15:05+0400

2025-09-06T15:17+0400

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Крупнейший морской порт на западе Грузии Поти обработал 432,216 TEU контейнеров в январе-августе 2025 года, превысив аналогичные показатели 2024 года на 18%, говорится в сообщении морского оператора APM Terminals Poti. Морской порт Поти является крупнейшим портом в Грузии, обрабатывающим жидкости, сухие грузы, пассажирские паромы и 85% грузинских контейнерных перевозок. По информации компании, за восемь месяцев 2024 года объем обработанных портом контейнеров составил 365 680 TEU. За отчетный период выросло и количество контейнеровозов в порту. С начала года APM Terminal Poti принял 239 контейнеровозов, а за аналогичный период 2024 года – 213. Что касается генеральных грузов, то с начала 2025 года компания обработала 191 561 тонну, что на 40% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В прошлом году этот объем составлял 136 852 тонны. Импорт грузов паромным транспортом увеличились на 20% по сравнению с первыми восьмью месяцами 2024 года. С начала года было импортировано 113 060 тонн грузов, на 20,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Перевозка и обработка подержанных автомобилей морским транспортом остается одной из самых востребованных услуг. В январе-августе 2025 года порт Поти обработал 53 226 транспортных средств, в 2024 году – 74 173, в 2023 году – 80 454, в 2022 году – 47 537. Потийский порт сегодня Многоцелевое сооружение Потийского порта имеет 15 причалов общей длиной 2,9 тысячи метров, более 20 причальных кранов и 17 км железнодорожного пути. Он служит европейскими воротами для международной торговли в Грузии, Армении и Азербайджане, обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии и связан с национальной железнодорожной сетью, соединяющей все ключевые города Грузии. Международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года. В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 000 тонн в год, открывающий альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в черноморский и средиземноморский регионы. За этим последовал новый внутренний контейнерный терминал в 2014 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

