Выборы в Грузии 2025: открыты более 3 тысяч избирательных участков

Члены участковых избирательных комиссий уже начали раздачу карточек избирателей и информационных листовок 06.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии открыла 3051 избирательный участок по всей стране для проведения голосования на выборах в органы местной власти, заявила на брифинге пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий. Как сообщила Иоселиани, члены участковых избирательных комиссий уже начали раздачу карточек избирателей и информационных листовок. Кроме того, по ее словам, заявки на внесение изменений в список избирателей принимаются по 16 сентября включительно. По ее словам, избиратели, проживающие в регионах компактного проживания национальных меньшинств, могут проверить свои данные в едином списке избирателей на сайте ЦИК на азербайджанском и армянском языках. "Это, в свою очередь, является важным стандартом обеспечения равных возможностей", – отметила она. Избиратель, который по состоянию здоровья не может явиться на избирательный участок, должен обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением о голосовании посредством переносной урны не позднее 23 сентября. Выборы в Грузии Муниципальные выборы 2025 — самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов (сакребуло). В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

