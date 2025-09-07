https://sputnik-georgia.ru/20250907/chislo-zanyatykh-v-biznes-sektore-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye--294766906.html

Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные

Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные

07.09.2025

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора во втором квартале 2025 года в Грузии составило 795,6 тысячи человек, что на 3,3% больше, чем в апреле-июне 2024 года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" ("Грузстат"). Из общего количества занятых 55,9% составляют мужчины, а 44,1% – женщины. Число нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 2,9% и составило 745,3 тысячи человек. Расходы на персонал в этот период составили 5,3 миллиарда лари, что на 13,5% больше аналогичного показателя за 2024 год, говорится в сообщении ведомства. Среднемесячная зарплата в зависимости от размера предприятий: Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 2 317,6 лари, что на 212,2 лари больше, чем во втором квартале 2024 года. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 783,5 лари. Во втором квартале 2025 года в Грузии общий оборот предприятий достиг 60,3 миллиардов лари, что на 12,5% больше, чем за отчетный период 2024 года. Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 23,2 миллиарда лари, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

