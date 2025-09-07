Евробаскет-2025: Грузия сыграет в плей-офф с одним из фаворитов ЧЕ – командой Франции
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу
© Georgian Basketball Federation
Подписаться
Победитель пары Грузия-Франция сыграет с Финляндией в 1/4 финала
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу сегодня сыграет в 1/8 финала Евробаскета-2025 против Франции в Риге.
Матч начнется в 16:15 по тбилисскому времени. Победитель пары Грузия-Франция сыграет с Финляндией в 1/4 финала.
Грузия
Сборная Грузии на Евробаскете провела пять матчей на групповой стадии турнира. Грузинская команда смогла выиграть дважды: в матчах с Испанией (83:69) и Кипром (93:61).
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу тренируется перед матчем в 1/8 финала Евробаскета-2025
Сборная Грузии по баскетболу тренируется перед матчем в 1/8 финала Евробаскета-2025
© Georgian Basketball Federation
Подопечные Александра Джикича уступили Италии (62:78), Греции (53:94) и Боснии и Герцеговине (76:84). В турнирной таблице группы С Грузия заняла четвертое место и смогла выйти в плей-офф лишь благодаря победе Греции над Италией.
Франция
Сборная Франции уверенно выступила на групповом этапе Евробаскета. Французские баскетболисты смогли выиграть четыре матча из пяти, проиграв лишь в одном. Франция была сильнее Бельгии (92:64), Словении (103:95), Польши (83:76) и Исландии (114:74), проиграв лишь Израилю(69:82). В турнирной таблице Франция смогла занять первую строчку.
Комментарий
По словам капитана сборной Грузии Торнике Шенгелия, баскетболисты довольны тем, что находятся в Риге, но не собираются останавливаться на достигнутом.
"Было бы лучше, если бы мы выиграли у Боснии и Герцеговины и встретились с Польшей, а не с Францией. Как вы знаете, у Франции одна из лучших команд мира. Однако мы будем играть сплоченно, с боевым настроем. Мы доказали в матче с Испанией, что можем играть с такими командами", – сказал Шенгелия.
По его словам, Франция отличается быстрой игрой, у команды хорошая линия защиты.
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу победила действующего чемпиона Европы Испанию в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – со счетом 83:69
Сборная Грузии по баскетболу победила действующего чемпиона Европы Испанию в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – со счетом 83:69
© Georgian Basketball Federation
"Наша сильная сторона – игра под щитом. Загрузка трехсекундной зоны, а оттуда – заброс на периметр. Для нас будет очень важно хорошо сыграть из трехочковой зоны, ведь эта игра под флангом тоже раскроет нам игру", – добавил Шенгелия.
Личные встречи
Грузия не играла ни одного официального матча против сборной Франции, но проиграла две из двух товарищеских встреч.