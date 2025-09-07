Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250907/evrobasket-2025-gruziya-sygraet-v-pley-off-s-odnim-iz-favoritov-che--komandoy-frantsii-294823372.html
Евробаскет-2025: Грузия сыграет в плей-офф с одним из фаворитов ЧЕ – командой Франции
Евробаскет-2025: Грузия сыграет в плей-офф с одним из фаворитов ЧЕ – командой Франции
Sputnik Грузия
Победитель пары Грузия-Франция сыграет с Финляндией в 1/4 финала 07.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-07T11:53+0400
2025-09-07T11:53+0400
спорт
грузия
новости
рига
франция
торнике шенгелия
новости грузинского баскетбола
баскетбол
сборная грузии по баскетболу
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/06/294435049_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_c3c87731abef609725d07ccc12d29043.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу сегодня сыграет в 1/8 финала Евробаскета-2025 против Франции в Риге. Матч начнется в 16:15 по тбилисскому времени. Победитель пары Грузия-Франция сыграет с Финляндией в 1/4 финала. Грузия Сборная Грузии на Евробаскете провела пять матчей на групповой стадии турнира. Грузинская команда смогла выиграть дважды: в матчах с Испанией (83:69) и Кипром (93:61). Подопечные Александра Джикича уступили Италии (62:78), Греции (53:94) и Боснии и Герцеговине (76:84). В турнирной таблице группы С Грузия заняла четвертое место и смогла выйти в плей-офф лишь благодаря победе Греции над Италией. Франция Сборная Франции уверенно выступила на групповом этапе Евробаскета. Французские баскетболисты смогли выиграть четыре матча из пяти, проиграв лишь в одном. Франция была сильнее Бельгии (92:64), Словении (103:95), Польши (83:76) и Исландии (114:74), проиграв лишь Израилю(69:82). В турнирной таблице Франция смогла занять первую строчку. КомментарийПо словам капитана сборной Грузии Торнике Шенгелия, баскетболисты довольны тем, что находятся в Риге, но не собираются останавливаться на достигнутом. По его словам, Франция отличается быстрой игрой, у команды хорошая линия защиты. "Наша сильная сторона – игра под щитом. Загрузка трехсекундной зоны, а оттуда – заброс на периметр. Для нас будет очень важно хорошо сыграть из трехочковой зоны, ведь эта игра под флангом тоже раскроет нам игру", – добавил Шенгелия. Личные встречи Грузия не играла ни одного официального матча против сборной Франции, но проиграла две из двух товарищеских встреч.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
рига
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/06/294435049_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_c744646405db2c110b1dc911d6086a14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, рига, франция, торнике шенгелия, новости грузинского баскетбола, баскетбол, сборная грузии по баскетболу
спорт, грузия, новости, рига, франция, торнике шенгелия, новости грузинского баскетбола, баскетбол, сборная грузии по баскетболу

Евробаскет-2025: Грузия сыграет в плей-офф с одним из фаворитов ЧЕ – командой Франции

11:53 07.09.2025
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу
Сборная Грузии по баскетболу - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2025
© Georgian Basketball Federation
Подписаться
Победитель пары Грузия-Франция сыграет с Финляндией в 1/4 финала
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу сегодня сыграет в 1/8 финала Евробаскета-2025 против Франции в Риге.
Матч начнется в 16:15 по тбилисскому времени. Победитель пары Грузия-Франция сыграет с Финляндией в 1/4 финала.

Грузия

Сборная Грузии на Евробаскете провела пять матчей на групповой стадии турнира. Грузинская команда смогла выиграть дважды: в матчах с Испанией (83:69) и Кипром (93:61).
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу тренируется перед матчем в 1/8 финала Евробаскета-2025
Сборная Грузии по баскетболу тренируется перед матчем в 1/8 финала Евробаскета-2025 - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2025
Сборная Грузии по баскетболу тренируется перед матчем в 1/8 финала Евробаскета-2025
© Georgian Basketball Federation
Подопечные Александра Джикича уступили Италии (62:78), Греции (53:94) и Боснии и Герцеговине (76:84). В турнирной таблице группы С Грузия заняла четвертое место и смогла выйти в плей-офф лишь благодаря победе Греции над Италией.

Франция

Сборная Франции уверенно выступила на групповом этапе Евробаскета. Французские баскетболисты смогли выиграть четыре матча из пяти, проиграв лишь в одном. Франция была сильнее Бельгии (92:64), Словении (103:95), Польши (83:76) и Исландии (114:74), проиграв лишь Израилю(69:82). В турнирной таблице Франция смогла занять первую строчку.

Комментарий

По словам капитана сборной Грузии Торнике Шенгелия, баскетболисты довольны тем, что находятся в Риге, но не собираются останавливаться на достигнутом.

"Было бы лучше, если бы мы выиграли у Боснии и Герцеговины и встретились с Польшей, а не с Францией. Как вы знаете, у Франции одна из лучших команд мира. Однако мы будем играть сплоченно, с боевым настроем. Мы доказали в матче с Испанией, что можем играть с такими командами", – сказал Шенгелия.

По его словам, Франция отличается быстрой игрой, у команды хорошая линия защиты.
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу победила действующего чемпиона Европы Испанию в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – со счетом 83:69
Сборная Грузии по баскетболу победила действующего чемпиона Европы Испанию в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – со счетом 83:69 - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2025
Сборная Грузии по баскетболу победила действующего чемпиона Европы Испанию в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – со счетом 83:69
© Georgian Basketball Federation
"Наша сильная сторона – игра под щитом. Загрузка трехсекундной зоны, а оттуда – заброс на периметр. Для нас будет очень важно хорошо сыграть из трехочковой зоны, ведь эта игра под флангом тоже раскроет нам игру", – добавил Шенгелия.

Личные встречи

Грузия не играла ни одного официального матча против сборной Франции, но проиграла две из двух товарищеских встреч.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0