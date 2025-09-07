https://sputnik-georgia.ru/20250907/evrobasket-2025-gruziya-sygraet-v-pley-off-s-odnim-iz-favoritov-che--komandoy-frantsii-294823372.html

Евробаскет-2025: Грузия сыграет в плей-офф с одним из фаворитов ЧЕ – командой Франции

Евробаскет-2025: Грузия сыграет в плей-офф с одним из фаворитов ЧЕ – командой Франции

07.09.2025

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу сегодня сыграет в 1/8 финала Евробаскета-2025 против Франции в Риге. Матч начнется в 16:15 по тбилисскому времени. Победитель пары Грузия-Франция сыграет с Финляндией в 1/4 финала. Грузия Сборная Грузии на Евробаскете провела пять матчей на групповой стадии турнира. Грузинская команда смогла выиграть дважды: в матчах с Испанией (83:69) и Кипром (93:61). Подопечные Александра Джикича уступили Италии (62:78), Греции (53:94) и Боснии и Герцеговине (76:84). В турнирной таблице группы С Грузия заняла четвертое место и смогла выйти в плей-офф лишь благодаря победе Греции над Италией. Франция Сборная Франции уверенно выступила на групповом этапе Евробаскета. Французские баскетболисты смогли выиграть четыре матча из пяти, проиграв лишь в одном. Франция была сильнее Бельгии (92:64), Словении (103:95), Польши (83:76) и Исландии (114:74), проиграв лишь Израилю(69:82). В турнирной таблице Франция смогла занять первую строчку. КомментарийПо словам капитана сборной Грузии Торнике Шенгелия, баскетболисты довольны тем, что находятся в Риге, но не собираются останавливаться на достигнутом. По его словам, Франция отличается быстрой игрой, у команды хорошая линия защиты. "Наша сильная сторона – игра под щитом. Загрузка трехсекундной зоны, а оттуда – заброс на периметр. Для нас будет очень важно хорошо сыграть из трехочковой зоны, ведь эта игра под флангом тоже раскроет нам игру", – добавил Шенгелия. Личные встречи Грузия не играла ни одного официального матча против сборной Франции, но проиграла две из двух товарищеских встреч.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

