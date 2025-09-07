https://sputnik-georgia.ru/20250907/gruziya-lidiruet-v-regione-yuzhnogo-kavkaza-po-kachestvu-vozdukha---video-294834897.html

Грузия лидирует в регионе Южного Кавказа по качеству воздуха - видео

Грузия лидирует в регионе Южного Кавказа по качеству воздуха - видео

Sputnik Грузия

В Грузии в настоящее время средний уровень загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные швейцарской компании IQAir. 07.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-07T15:07+0400

2025-09-07T15:07+0400

2025-09-08T13:08+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

экология

пробки в тбилиси

экология в грузии

воздух

загрязнение воздуха

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/08/294834319_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e7ac094b890a89a44e582a2b201f0500.jpg

Среди 138 стран мира Грузия занимает 72 место и опережает такие страны, как Азербайджан (49), Армению (34) и Турцию (67), но уступает России (99).Качество воздуха в стране в 3 раза превышает ежегодный безопасный уровень, определенный Всемирной организацией здравоохранения.Примечательно, что в последние годы в Грузии качество воздуха улучшается. В 2023-2024 годах страна находилась на 62 месте в рейтинге IQAir.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экология, пробки в тбилиси, экология в грузии, воздух, загрязнение воздуха, видео