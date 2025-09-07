https://sputnik-georgia.ru/20250907/gruziya-lidiruet-v-regione-yuzhnogo-kavkaza-po-kachestvu-vozdukha---video-294834897.html
Грузия лидирует в регионе Южного Кавказа по качеству воздуха - видео
В Грузии в настоящее время средний уровень загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные швейцарской компании IQAir. 07.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-07T15:07+0400
2025-09-07T15:07+0400
2025-09-08T13:08+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
экология
пробки в тбилиси
экология в грузии
воздух
загрязнение воздуха
Среди 138 стран мира Грузия занимает 72 место и опережает такие страны, как Азербайджан (49), Армению (34) и Турцию (67), но уступает России (99).Качество воздуха в стране в 3 раза превышает ежегодный безопасный уровень, определенный Всемирной организацией здравоохранения.Примечательно, что в последние годы в Грузии качество воздуха улучшается. В 2023-2024 годах страна находилась на 62 месте в рейтинге IQAir.
Грузия лидирует в регионе Южного Кавказа по качеству воздуха - видео
15:07 07.09.2025 (обновлено: 13:08 08.09.2025)
В Грузии в настоящее время средний уровень загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные швейцарской компании IQAir.
Среди 138 стран мира Грузия занимает 72 место и опережает такие страны, как Азербайджан (49), Армению (34) и Турцию (67), но уступает России (99).
Качество воздуха в стране в 3 раза превышает ежегодный безопасный уровень, определенный Всемирной организацией здравоохранения.
Примечательно, что в последние годы в Грузии качество воздуха улучшается. В 2023-2024 годах страна находилась на 62 месте в рейтинге IQAir.