Грузия уверенно обыграла Болгарию в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу

Впервые капитанскую повязку в этой встрече примерил вингер Хвича Кварацхелия 07.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу уверенно обыграла в Тбилиси команду Болгарии в матче второго круга отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со счетом 3:0. Впервые капитанскую повязку в этой встрече примерил вингер Хвича Кварацхелия. Что касается Гурама Кашия, то он остался на скамейке запасных. Увеличил преимущество хозяев поля во втором тайме Георгий Микаутадзе. Бомбардир забил на 66 минуте. К 80 минуте тренер сборной Грузии провел тройную замену: вместо Кварацхелия на поле вышел Георгий Гулиашвили, вместо Микаутадзе – Буду Зивзивадзе, вместо Кочорашвили – Владимир Мамучашвили. Уже в добавленное арбитром время Георгий Гулиашвили упустил отличную возможность оформить дубль: его удар из пределов штрафной площади пролетел рядом с левой штангой. Тремя днями ранее подопечные Вилли Саньоля проиграли дома Турции со счетом 2:3. Расписание оставшихся матчей сборной Грузии: Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

