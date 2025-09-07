https://sputnik-georgia.ru/20250907/gruziya-uverenno-obygrala-bolgariyu-v-matche-otborochnogo-etapa-chempionata-mira-po-futbolu-294830950.html
Грузия уверенно обыграла Болгарию в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу
Грузия уверенно обыграла Болгарию в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу
Впервые капитанскую повязку в этой встрече примерил вингер Хвича Кварацхелия 07.09.2025
19:04 07.09.2025 (обновлено: 19:19 07.09.2025)
Впервые капитанскую повязку в этой встрече примерил вингер Хвича Кварацхелия
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу уверенно обыграла в Тбилиси команду Болгарии в матче второго круга отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со счетом 3:0.
Впервые капитанскую повязку в этой встрече примерил вингер Хвича Кварацхелия. Что касается Гурама Кашия, то он остался на скамейке запасных.
Открыл счет в матче на 30 минуте все тот же Кварацхелия. Второй гол на свой счет записал Ника Гагнидзе на 44 минуте. На перерыв команды ушли при счете 2:0.
Увеличил преимущество хозяев поля во втором тайме Георгий Микаутадзе. Бомбардир забил на 66 минуте.
К 80 минуте тренер сборной Грузии провел тройную замену: вместо Кварацхелия на поле вышел Георгий Гулиашвили, вместо Микаутадзе – Буду Зивзивадзе, вместо Кочорашвили – Владимир Мамучашвили.
Уже в добавленное арбитром время Георгий Гулиашвили упустил отличную возможность оформить дубль: его удар из пределов штрафной площади пролетел рядом с левой штангой.
Тремя днями ранее подопечные Вилли Саньоля проиграли дома Турции со счетом 2:3.
Расписание оставшихся матчей сборной Грузии:
11 октября, Испания-Грузия,
14 октября, Турция-Грузия,
15 ноября, Грузия-Испания,
18 ноября, Болгария-Грузия.
Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады.