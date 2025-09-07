https://sputnik-georgia.ru/20250907/istoricheskaya-pobeda-sbornaya-gruzii-ostavila-za-bortom-14-finala-evrobasketa-frantsiyu-294830113.html
Историческая победа! Сборная Грузии оставила за бортом 1/4 финала Евробаскета Францию
Историческая победа! Сборная Грузии оставила за бортом 1/4 финала Евробаскета Францию
Sputnik Грузия
Теперь сборной Грузии предстоит встретиться с командой Финляндии в четвертьфинале 07.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-07T18:16+0400
2025-09-07T18:16+0400
2025-09-07T18:25+0400
грузия
спорт
новости
франция
торнике шенгелия
чемпионат европы по баскетболу
сборная грузии по баскетболу
баскетбол
новости грузинского баскетбола
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/1e/294715982_0:67:1200:742_1920x0_80_0_0_078782f59c8b1cdeff996e08087d1fc9.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в 1/8 финала Евробаскета-2025 сенсационно обыграла команду Франции со счетом 80:70 и теперь впервые в истории сыграет в 1/4 против команды Финляндии. Подопечные сербского специалиста Александра Джикича выиграли три из четырех четвертей. Счет по четвертям: 20:24, 17:14, 17:20, 16:20. Сборная Грузии на Евробаскете провела пять матчей на групповой стадии турнира. Грузинская команда смогла выиграть дважды: в матчах с Испанией (83:69) и Кипром (93:61). Подопечные Александра Джикича уступили Италии (62:78), Греции (53:94) и Боснии и Герцеговине (76:84). В турнирной таблице группы С Грузия заняла четвертое место и смогла выйти в плей-офф лишь благодаря победе Греции над Италией. Грузия до Евробаскета-2025 не играла ни одного официального матча против сборной Франции, но проиграла две товарищеские встречи. В финальной части Евробаскета 2025 принимают участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд. Из каждой группы в плей-офф вышли по четыре команды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/1e/294715982_61:0:1140:809_1920x0_80_0_0_15d7a77e373741a194c24204d4c74714.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, спорт, новости, франция, торнике шенгелия, чемпионат европы по баскетболу, сборная грузии по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола
грузия, спорт, новости, франция, торнике шенгелия, чемпионат европы по баскетболу, сборная грузии по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола
Историческая победа! Сборная Грузии оставила за бортом 1/4 финала Евробаскета Францию
18:16 07.09.2025 (обновлено: 18:25 07.09.2025)
Теперь сборной Грузии предстоит встретиться с командой Финляндии в четвертьфинале
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в 1/8 финала Евробаскета-2025 сенсационно обыграла команду Франции со счетом 80:70 и теперь впервые в истории сыграет в 1/4 против команды Финляндии.
Подопечные сербского специалиста Александра Джикича выиграли три из четырех четвертей. Счет по четвертям: 20:24, 17:14, 17:20, 16:20.
Самыми результативными в рядах грузинской сборной стали Камал Болдуин (24 очка), Торнике Шенгелия (24 очка) и Мамукелашвили (14 очков).
Сборная Грузии на Евробаскете провела пять матчей на групповой стадии турнира. Грузинская команда смогла выиграть дважды: в матчах с Испанией (83:69) и Кипром (93:61).
Подопечные Александра Джикича уступили Италии (62:78), Греции (53:94) и Боснии и Герцеговине (76:84). В турнирной таблице группы С Грузия заняла четвертое место и смогла выйти в плей-офф лишь благодаря победе Греции над Италией.
Грузия до Евробаскета-2025 не играла ни одного официального матча против сборной Франции, но проиграла две товарищеские встречи.
В финальной части Евробаскета 2025 принимают участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд. Из каждой группы в плей-офф вышли по четыре команды.