Историческая победа! Сборная Грузии оставила за бортом 1/4 финала Евробаскета Францию

Теперь сборной Грузии предстоит встретиться с командой Финляндии в четвертьфинале 07.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в 1/8 финала Евробаскета-2025 сенсационно обыграла команду Франции со счетом 80:70 и теперь впервые в истории сыграет в 1/4 против команды Финляндии. Подопечные сербского специалиста Александра Джикича выиграли три из четырех четвертей. Счет по четвертям: 20:24, 17:14, 17:20, 16:20. Сборная Грузии на Евробаскете провела пять матчей на групповой стадии турнира. Грузинская команда смогла выиграть дважды: в матчах с Испанией (83:69) и Кипром (93:61). Подопечные Александра Джикича уступили Италии (62:78), Греции (53:94) и Боснии и Герцеговине (76:84). В турнирной таблице группы С Грузия заняла четвертое место и смогла выйти в плей-офф лишь благодаря победе Греции над Италией. Грузия до Евробаскета-2025 не играла ни одного официального матча против сборной Франции, но проиграла две товарищеские встречи. В финальной части Евробаскета 2025 принимают участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд. Из каждой группы в плей-офф вышли по четыре команды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

