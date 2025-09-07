https://sputnik-georgia.ru/20250907/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-7-sentyabrya-2025-294742863.html

Какой сегодня церковный праздник: 7 сентября 2025

По православному церковному календарю 7 сентября отмечают день памяти святых Варфоломея, Тита, Мина, Варсиса, Евлогия, Протогена и других 07.09.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Перенесения мощейПо церковному календарю 7 сентября отмечают день перенесения мощей святого Варфоломея – апостола из числа 12 учеников Христа.Апостольскую деятельность и мученическую кончину святого по церковному календарю поминают 24 июня.Мощи святого находились в Албане Армянской, где он и пострадал за Христа в 71 году. От мощей ученика Спасителя происходили многочисленные чудеса – это способствовало обращению многих язычников в истинную веру.Мощи апостола при императоре Анастасии (491-518) перенесли во вновь построенный город Анастасиуполь (территория современной Турции), и находились они там до конца VI века.Христиане, когда Анастасиуполь захватили персы, взяв ковчег с мощами апостола, побежали на берег Черного моря. Жрецы, настигнув беглецов, бросили ковчег в море, а вместе с ним еще четыре – с мощами святых мучеников Папиана, Григория, Лукиана и Акакия.Ковчеги, совершив чудесное плавание по морям, достигли Италии. Рака с мощами апостола пристала к берегу у острова Липары. Остальные, продолжив свой путь, пристали к берегу в разных местах Италии. Ковчег с мощами мученика Папиана остановился в Сицилии, мученика Лукиана – в Мессине, мученика Григория – в Калабрии, мученика Акакия – в Аскулусе.Откровение о прибытии мощей Святого Варфоломея было епископу острова Агафону. Он вышел с клиром к берегу моря, взял ковчег из воды и торжественно перенес в церковь. От мощей апостола истекло миро, исцелявшее от разных болезней.Святые мощи оставались на острове до середины IХ века. Когда остров захватили язычники, христианские купцы, взяв раку с мощами апостола, перевезли ее в Беневент, где их приняли с великой честью и положили в главной церкви города.Апостол от 70-тиПо церковному календарю 7 сентября поминают святого Тита – апостола из числа 70-ти учеников Христа.Родился будущий апостол в знатной языческой семье на острове Крит. В молодости он изучал греческую философию и древнюю поэзию. Занимаясь светскими науками, Тит вел добродетельную жизнь, не предавался порокам и соблюдал девственность.Однажды в возрасте 20 лет Тит услышал во сне голос, призвавший его оставить греческую мудрость и искать истину, которая спасает. В очередном знамении ему было указано познакомиться с творениями Божьих пророков.Правитель Крита, дядя Тита, отправил его в Палестину, когда до Крита дошли слухи о Великом Пророке, проповедующем там, и совершенных Им чудесах. Этим Пророком оказался сам Иисус Христос.Тит увидел и услышал Господа в Иерусалиме и всем сердцем уверовал в Него. В великий день Пятидесятницы, стоя среди народа, он услышал, как 12 ближайших учеников Христа заговорили на разных языках после сошествия Святого Духа.Крестил Тита апостол Павел. Став учеником первоверховного, он сопровождал Павла в путешествиях, а также помогал молодым христианским общинам по его поручению.Тита причислили к 70-ти апостолам и поставили епископом на родном острове. Долгое время святитель духовно направлял вверенную ему критскую паству и постоянно обращал язычников в истинную веру.Святитель мирно скончался, дожив до 94 лет. Говорят, что лицо апостола в момент смерти просияло, словно солнце.Патриарх КонстантинопольскийПо церковному календарю 7 сентября поминают святителя Мина, Патриарха Константинопольского (536-552), жившего во время правления Юстиниана I (527-565).Служил будущий Патриарх пресвитером в Константинополе и надзирателем богадельни преподобного Сампсона Странноприимца.Пресвитера Мина за высокую добродетель и твердое исповедание Православия возвели на патриарший престол после низложения еретика Анфима (535-536). Рукоположил его Папа Римский Агапит (535-536), находившийся тогда в Константинополе.В Константинополе во время патриаршества святителя произошло чудо, ставшее известным всему городу. Сын еврея-стеклодува вместе с другими детьми вошел в церковь и причастился Святых Таин Христовых.Когда об этом он рассказал отцу, тот в страшном гневе бросил мальчика в раскаленную печь, никому не сказав об этом. Три дня мать со слезами искала сына и громко его звала. На третий день мальчик отозвался, и мать с трудом достала невредимого сына из раскаленной печи. По его словам, к нему приходила Пресветлая Жена, охлаждала огонь, приносила воду и пищу.Святителю Мине и императору стало известно об этом случае. Мальчик и его мать приняли Крещение, а отца, который не захотел поверить в чудо и раскаяться, Юстиниан I, предав суду как детоубийцу, приговорил к смертной казни.Патриарх Мина правил Константинопольской церковью 16 лет. В этот период был освящен в Константинополе знаменитый храм в честь святой Софии. Святитель мирно скончался в 552 году.Варсис, Евлогий и ПротогенПо церковному календарю 7 сентября поминают святителей Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена, епископа Каррийского, исповедника, пострадавших во второй половине IV века от сторонников арианского учения, считавших, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу.Император Валент (364-378), сторонник арианского учения, жестоко преследовал православных. Он сослал епископа Едессы, святого Варсиса, в город Фенон, на границу императорских владений, где он скончался в 378-м.На епископскую кафедру в Едессе император незаконно возвел арианина, лжеепископа Лупуса. Православное население города (клирики и миряне) перестали посещать церковь, захваченную арианами. Они совершали Богослужение на открытом месте за городом.Император, узнав об этом, приказал епарху Модесту убить всех православных, присутствующих на Богослужении за городом. Пожалев народ, епарх предупредил православных, чтобы они не приходили на службу, но верующие, горя желанием принять мученическую смерть за Христа, пришли все как один на место, где обычно собирались для молитвы.Пораженный епарх, явившись к императору, убедил его наказать только клириков. Лиц духовного чина, во главе со старейшим пресвитером Евлогием, привели к императору. Восемьдесят мужей духовного чина, не захотевших войти в церковное общение со лжеепископом, отправили в оковах в ссылку.ИмениныПо церковному календарю 7 сентября именины отмечают Владимир, Варфоломей, Епифан, Иоанн и Моисей.Материал подготовлен на основе открытых источников.

