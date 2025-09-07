https://sputnik-georgia.ru/20250907/kochorashvili-futbolisty-sbornoy-gruzii-nikogda-ne-sdayutsya-294829111.html

Кочорашвили: футболисты сборной Грузии никогда не сдаются

Матч Грузия-Болгария отборочного этапа чемпионата мира 2026 начнется 7 сентября в 17:00 на "Динамо Арене" в Тбилиси 07.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Футболисты сборной Грузии никогда не сдаются и идут к поставленной цели, чтобы порадовать своих болельщиков, рассказал полузащитник национальной команды Георгий Кочорашвили перед началом матча с Болгарией. Матч Грузия-Болгария отборочного этапа чемпионата мира 2026 начнется 7 сентября в 17:00 на "Динамо Арене" в Тбилиси. Команда Вилли Саньоля начала свой путь в группе E с поражения от Турции со счетом 2:3, а Болгария уступила Испании со счетом 0:3. Обеим командам нужна победа. Личные встречи Сборные Грузии и Болгарии встречались между собой восемь раз. Грузия одержала победу дважды, два матча завершились вничью, а болгарская команда выиграла четыре встречи. Свою самую крупную победу Грузия одержала над сборной Болгарии в 1995 году в отборочном этапе чемпионата мира по футболу 1996 года. Команда, занявшая четвертое место на том первенстве, уступила грузинским футболистам в Тбилиси со счетом 2:1. Голы забили Шота Арвеладзе и Георгий Кинкладзе. Победа сборной Грузии над Болгарией в дивизионе C Лиги наций УЕФА 2022 года стала знаковой. В Разграде грузинские футболисты выиграли матч со счетом 5:2. Успешно выступив в этой группе, сборная Грузии вышла в плей-офф и в итоге обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата мира по футболу 2024 года. Судьи матча Матч в Тбилиси будет судить швед Гленн Нюберг. Все его помощники также шведы. Боковыми арбитрами матча станут Махбод Бейг и Даниэль Юнг, а четвертым арбитром — Адам Ладебэк. Поскольку система видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате Швеции не используется, УЕФА направил для выполнения этой функции специалистов из Нидерландов. За VAR отвечает Пауль ван Бокель, а его помощник — Эрвин Бланк.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

