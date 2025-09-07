https://sputnik-georgia.ru/20250907/kochorashvili-futbolisty-sbornoy-gruzii-nikogda-ne-sdayutsya-294829111.html
Кочорашвили: футболисты сборной Грузии никогда не сдаются
Кочорашвили: футболисты сборной Грузии никогда не сдаются
Sputnik Грузия
Матч Грузия-Болгария отборочного этапа чемпионата мира 2026 начнется 7 сентября в 17:00 на "Динамо Арене" в Тбилиси 07.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-07T16:15+0400
2025-09-07T16:15+0400
2025-09-07T16:15+0400
спорт
грузия
новости
болгария
тбилиси
георгий кочорашвили
вилли саньоль
шота арвеладзе
уефа
динамо арена
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0b/289852924_0:252:1566:1133_1920x0_80_0_0_b29c724f82f91d19d3c00901c87c2bc3.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Футболисты сборной Грузии никогда не сдаются и идут к поставленной цели, чтобы порадовать своих болельщиков, рассказал полузащитник национальной команды Георгий Кочорашвили перед началом матча с Болгарией. Матч Грузия-Болгария отборочного этапа чемпионата мира 2026 начнется 7 сентября в 17:00 на "Динамо Арене" в Тбилиси. Команда Вилли Саньоля начала свой путь в группе E с поражения от Турции со счетом 2:3, а Болгария уступила Испании со счетом 0:3. Обеим командам нужна победа. Личные встречи Сборные Грузии и Болгарии встречались между собой восемь раз. Грузия одержала победу дважды, два матча завершились вничью, а болгарская команда выиграла четыре встречи. Свою самую крупную победу Грузия одержала над сборной Болгарии в 1995 году в отборочном этапе чемпионата мира по футболу 1996 года. Команда, занявшая четвертое место на том первенстве, уступила грузинским футболистам в Тбилиси со счетом 2:1. Голы забили Шота Арвеладзе и Георгий Кинкладзе. Победа сборной Грузии над Болгарией в дивизионе C Лиги наций УЕФА 2022 года стала знаковой. В Разграде грузинские футболисты выиграли матч со счетом 5:2. Успешно выступив в этой группе, сборная Грузии вышла в плей-офф и в итоге обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата мира по футболу 2024 года. Судьи матча Матч в Тбилиси будет судить швед Гленн Нюберг. Все его помощники также шведы. Боковыми арбитрами матча станут Махбод Бейг и Даниэль Юнг, а четвертым арбитром — Адам Ладебэк. Поскольку система видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате Швеции не используется, УЕФА направил для выполнения этой функции специалистов из Нидерландов. За VAR отвечает Пауль ван Бокель, а его помощник — Эрвин Бланк.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
болгария
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0b/289852924_0:105:1566:1280_1920x0_80_0_0_ac001823160a79ecced39be65aa10bf9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, болгария, тбилиси, георгий кочорашвили, вилли саньоль, шота арвеладзе, уефа, динамо арена, чемпионат мира по футболу
спорт, грузия, новости, болгария, тбилиси, георгий кочорашвили, вилли саньоль, шота арвеладзе, уефа, динамо арена, чемпионат мира по футболу
Кочорашвили: футболисты сборной Грузии никогда не сдаются
Матч Грузия-Болгария отборочного этапа чемпионата мира 2026 начнется 7 сентября в 17:00 на "Динамо Арене" в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Футболисты сборной Грузии никогда не сдаются и идут к поставленной цели, чтобы порадовать своих болельщиков, рассказал полузащитник национальной команды Георгий Кочорашвили перед началом матча с Болгарией.
Матч Грузия-Болгария отборочного этапа чемпионата мира 2026 начнется 7 сентября в 17:00 на "Динамо Арене" в Тбилиси. Команда Вилли Саньоля начала свой путь в группе E с поражения от Турции со счетом 2:3, а Болгария уступила Испании со счетом 0:3. Обеим командам нужна победа.
"Мы никогда не сдаемся. Мы всегда верим в свои внутренние силы и свои возможности. Мы никогда не останавливаемся на пути к поставленной цели, чтобы порадовать наших болельщиков и завершить матч победой. Нам не удалось сделать это в матче с Турцией, но я уверен, что, если мы будем играть с таким же настроем, единством, преодолеем все препятствия", — сказал Кочорашвили.
Сборные Грузии и Болгарии встречались между собой восемь раз. Грузия одержала победу дважды, два матча завершились вничью, а болгарская команда выиграла четыре встречи.
Свою самую крупную победу Грузия одержала над сборной Болгарии в 1995 году в отборочном этапе чемпионата мира по футболу 1996 года. Команда, занявшая четвертое место на том первенстве, уступила грузинским футболистам в Тбилиси со счетом 2:1. Голы забили Шота Арвеладзе и Георгий Кинкладзе.
Победа сборной Грузии над Болгарией в дивизионе C Лиги наций УЕФА 2022 года стала знаковой. В Разграде грузинские футболисты выиграли матч со счетом 5:2. Успешно выступив в этой группе, сборная Грузии вышла в плей-офф и в итоге обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата мира по футболу 2024 года.
Матч в Тбилиси будет судить швед Гленн Нюберг. Все его помощники также шведы. Боковыми арбитрами матча станут Махбод Бейг и Даниэль Юнг, а четвертым арбитром — Адам Ладебэк.
Поскольку система видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате Швеции не используется, УЕФА направил для выполнения этой функции специалистов из Нидерландов. За VAR отвечает Пауль ван Бокель, а его помощник — Эрвин Бланк.