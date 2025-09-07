https://sputnik-georgia.ru/20250907/razyskivaemyy-za-ubiystvo-grazhdanin-turtsii-zaderzhan-v-gruzii-294825733.html
Разыскиваемый за убийство гражданин Турции задержан в Грузии
Разыскиваемый за убийство гражданин Турции задержан в Грузии
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Гражданин Турции, разыскиваемый на родине за умышленное убийство, задержан в Грузии, сообщили в пресс-службе МВД.Обвиняемый пересек границу Грузии до объявления его в международный розыск. В настоящее время в отношении задержанного проводятся предэкстрадиционные процедуры, предусмотренные грузинским законодательством.Задержанному 27 лет. У него уже есть судимость. На родине его также обвиняют в незаконном доступе к компьютерным данным в целях получения финансовой выгоды. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
