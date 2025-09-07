Сколько мяса произвели бойни Грузии – новая статистика

https://sputnik-georgia.ru/20250907/skolko-myasa-proizveli-boyni-gruzii--novaya-statistika--294776330.html

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Бойни Грузии во втором квартале 2025 года произвели 15,5 тысячи тонн мяса (убойная масса с учетом мяса птицы), говорится в результатах исследования боен, элеваторов и холодильных ферм Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Из общего объема произведенной продукции 31,8% пришлось на мясо крупного рогатого скота, 32,4% – птицы, 34,9% – свинины, а 0,9% – баранины и козлятины. В апреле-июне текущего года в Грузии действовало 116 пунктов убоя скота и птицы. Согласно результатам исследования, за этот период на бойнях было забито 124,8 тысячи голов скота, из них крупный рогатый скот – 34,3%, свиньи – 59%, овцы и козы – 4,7%. Доля прочего скота (без учета птицы) составляет 1,9%. Кроме того, количество птицы, забитой на бойнях, за отчетный период составило более 3,1 миллиона штук. За отчетный период были обслужены 9,6 тысячи человек, 44,7% из которых были представлены в виде домашних хозяйств. Среднемесячная численность работников скотобоен составляла 1 021 человек. Средняя стоимость одной услуги по убою скота составляет: крупного рогатого скота – 40,5 лари, овец или коз – 13,3 лари, свиней – 33,7 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

