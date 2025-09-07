https://sputnik-georgia.ru/20250907/skolko-pshenitsy-khranitsya-na-elevatorakh-gruzii-294776484.html

Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Элеваторы в Грузии хранили 116,8 тысячи тонн продукции во втором квартале 2025 года, 65,8% из которой составляла пшеница, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В течение апреля, мая и июня 2025 года по всей стране работало 29 элеваторов. Согласно информации "Сакстата", 65,6% от общего объема продукции, размещенной на элеваторах, составила продукция, закупленная элеваторами для дальнейшей реализации. За отчетный период элеваторы продали 65 тысяч тонн продукции на сумму 73,2 миллиона лари, 32,9% из которой – импортированная продукция. Среди продукции собственного производства элеваторов как по объему, так и по стоимости преобладала пшеничная мука, на долю которой приходилось 78,4% проданной продукции. Во втором квартале больше всего элеваторов (10 единиц) работало в регионе Квемо Картли, шесть элеваторов – в Самегрело - Земо Сванети, четыре – в Кахети, три – в Шида Картли и Тбилиси, два – в Имерети и один – в Гурия. В течение этого периода оказаны услуги 15 потребителям. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 41, а среднемесячная численность работающих на элеваторах – 390 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

