Тбилиси начнет программу по замене исторических аварийных зданий с 2026 года

Ветхие здания в исторической части грузинской столицы представляют собой серьезную проблему не только с точки зрения безопасности горожан, отметил Каладзе 07.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 2026 года запускает новый проект по выкупу и замене аварийных зданий в исторической части Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе. В рамках программы, при 100% согласии населения, муниципалитет полностью выкупит у частных владельцев недвижимость, расположенную в исторической части города. По словам мэра, ветхие здания в исторической части Тбилиси представляют собой серьезную проблему не только с точки зрения безопасности горожан. "Это также вопрос самобытности, истории и культурного наследия нашего города. Именно поэтому для нас было важно найти правильный и долгосрочный путь решения этой проблемы", – подчеркнул мэр. По его словам, выкупаемая недвижимость будет оценена властями согласно рыночной стоимости, что обеспечит справедливый выкуп и защиту экономических интересов населения. Далее выкупленные здания будут подготовлены для инвестиций таким образом, чтобы сохранить историческую самобытность города, но при этом открыть новые возможности для развития. Идея нового проекта мэрии города принадлежит вице-мэру Георгию Ткемаладзе. В начале 2022 года Каладзе анонсировал масштабную программу по замене старых аварийных домов, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари (7,6 миллиона долларов). По словам мэра, проект реализуется с большим успехом. По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

