Тбилиси начнет программу по замене исторических аварийных зданий с 2026 года
Тбилиси начнет программу по замене исторических аварийных зданий с 2026 года
Ветхие здания в исторической части грузинской столицы представляют собой серьезную проблему не только с точки зрения безопасности горожан, отметил Каладзе
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik.
09:48 07.09.2025
© Sputnik / Alexander ImedashviliВечерний Тбилиси - старый дом и тбилисская телевышка в лучах заходящего солнца
Вечерний Тбилиси - старый дом и тбилисская телевышка в лучах заходящего солнца - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2025
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Ветхие здания в исторической части грузинской столицы представляют собой серьезную проблему не только с точки зрения безопасности горожан, отметил Каладзе
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 2026 года запускает новый проект по выкупу и замене аварийных зданий в исторической части Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
В рамках программы, при 100% согласии населения, муниципалитет полностью выкупит у частных владельцев недвижимость, расположенную в исторической части города.

"Мы разработали новую программу, которая будет реализована с 2026 года и основана на справедливости и защите интересов населения от начала до конца", – сказал Каладзе.

По словам мэра, ветхие здания в исторической части Тбилиси представляют собой серьезную проблему не только с точки зрения безопасности горожан.
"Это также вопрос самобытности, истории и культурного наследия нашего города. Именно поэтому для нас было важно найти правильный и долгосрочный путь решения этой проблемы", – подчеркнул мэр.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliИсторический центр - площадь Гудиашвили и улица Ахоспирели
Исторический центр - площадь Гудиашвили и улица Ахоспирели - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2025
Исторический центр - площадь Гудиашвили и улица Ахоспирели
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По его словам, выкупаемая недвижимость будет оценена властями согласно рыночной стоимости, что обеспечит справедливый выкуп и защиту экономических интересов населения.
Далее выкупленные здания будут подготовлены для инвестиций таким образом, чтобы сохранить историческую самобытность города, но при этом открыть новые возможности для развития.

"Таким образом мы достигаем две важнейшие цели: заботимся о безопасности и защите имущества каждого горожанина и одновременно сохраняем уникальность и аутентичность наших исторических ареалов", – добавил Каладзе.

Идея нового проекта мэрии города принадлежит вице-мэру Георгию Ткемаладзе.
В начале 2022 года Каладзе анонсировал масштабную программу по замене старых аварийных домов, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари (7,6 миллиона долларов). По словам мэра, проект реализуется с большим успехом.
По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.
