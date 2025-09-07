Женская сборная Грузии завоевала бронзу командного турнира на ЧМ по парафехтованию

https://sputnik-georgia.ru/20250907/zhenskaya-sbornaya-gruzii-zavoevala-bronzu-komandnogo-turnira-na-chm-po-parafekhtovaniyu-294826136.html
В командном зачете выступили Ирма Хецириани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили 07.09.2025
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Грузинские парафехтовальщицы заняли третье место в командных соревнованиях на чемпионате мира по фехтованию на колясках в южнокорейском Иксане. С 30 августа по 8 сентября в Иксане (Южная Корея) проходит чемпионат мира по фехтованию на колясках. Во встрече за третье место грузинская команда одержала победу над сборной Украины со счетом 45:42. Первую медаль для грузинской сборной на текущем турнире принесла вице-чемпионка Паралимпиады в Токио Нина Тибилашвили — она заняла третье место в личном первенстве на саблях. В командном зачете выступили Ирма Хецириани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили. Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках завершила выступление на чемпионате мира в Южной Корее двумя бронзовыми медалями. Фехтование на колясках – паралимпийский вид спорта. Он был включен в программу Паралимпийских летних игр 1960 года в Риме. В соревнованиях участвуют мужчины и женщины с ампутациями, травмами спинного мозга и церебральным параличом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Грузинские парафехтовальщицы заняли третье место в командных соревнованиях на чемпионате мира по фехтованию на колясках в южнокорейском Иксане.
С 30 августа по 8 сентября в Иксане (Южная Корея) проходит чемпионат мира по фехтованию на колясках.
Во встрече за третье место грузинская команда одержала победу над сборной Украины со счетом 45:42.
Первую медаль для грузинской сборной на текущем турнире принесла вице-чемпионка Паралимпиады в Токио Нина Тибилашвили — она заняла третье место в личном первенстве на саблях.
В командном зачете выступили Ирма Хецириани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили.
Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках завершила выступление на чемпионате мира в Южной Корее двумя бронзовыми медалями.
Фехтование на колясках – паралимпийский вид спорта. Он был включен в программу Паралимпийских летних игр 1960 года в Риме. В соревнованиях участвуют мужчины и женщины с ампутациями, травмами спинного мозга и церебральным параличом.