Бразилия созвала экстренный саммит БРИКС
В ходе мероприятия стороны обсудят торговую политику президента США Дональда Трампа, включая введение Вашингтоном протекционистских пошлин 08.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-08T18:08+0400
в мире
новости
политика
россия
бразилия
владимир путин
брикс
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/18/290520441_0:143:3132:1905_1920x0_80_0_0_d264e76eb41567f12800f9ae4585bcad.jpg
Тбилиси, 8 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие во внеочередном онлайн-саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.По инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в понедельник Бразилия провела внеочередной виртуальный саммит стран БРИКС, на котором обсуждалась торговая политика администрации Дональда Трампа.В ходе мероприятия стороны обсудили торговую политику Трампа, включая введение Вашингтоном протекционистских пошлин.В начале встречи бразильский лидер подчеркнул, что вторичные санкции препятствуют укреплению торговых связей между странами.Он также указал, что урегулирование на Украине должно учитывать законные интересы всех сторон, касающиеся вопросов безопасности. Ранее СМИ сообщили, что мероприятие пройдет в закрытом формате, а принятие совместного заявления не планируется.БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны с 1 января 2025 года официально стали государствами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
бразилия
Бразилия созвала экстренный саммит БРИКС
Тбилиси, 8 сен – Sputnik.
Президент России Владимир Путин принял участие во внеочередном онлайн-саммите БРИКС, передает
корреспондент РИА Новости.
По инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в понедельник Бразилия провела внеочередной виртуальный саммит стран БРИКС, на котором обсуждалась торговая политика администрации Дональда Трампа.
В ходе мероприятия стороны обсудили торговую политику Трампа, включая введение Вашингтоном протекционистских пошлин.
В начале встречи бразильский лидер подчеркнул, что вторичные санкции препятствуют укреплению торговых связей между странами.
"Введение экстерриториальных мер угрожает нашим институтам, вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, "разделяй и властвуй" – это новая стратегия односторонних действий, а БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего", – указал Лула да Силва.
Он также указал, что урегулирование на Украине должно учитывать законные интересы всех сторон, касающиеся вопросов безопасности.
"Касаемо Украины, необходимо проложить дорогу к реалистичной (концепции. – Sputnik) урегулирования, которая бы учитывала законные интересы в сфере безопасности всех сторон", – заявил бразильский лидер.
Ранее СМИ сообщили, что мероприятие пройдет в закрытом формате, а принятие совместного заявления не планируется.
БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны с 1 января 2025 года официально стали государствами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.