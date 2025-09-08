https://sputnik-georgia.ru/20250908/deputat-isk-npo-v-strasburg-obrechen-na-pravovoy-krakh-294835720.html

Депутат: Иск НПО в Страсбург обречен на правовой крах

Депутат: Иск НПО в Страсбург обречен на правовой крах

Sputnik Грузия

За последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились, вследствие чего правительство обвинило ряд крупнейших НПО в... 08.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-08T17:57+0400

2025-09-08T17:57+0400

2025-09-08T17:57+0400

политика

грузия

новости

страсбург

еспч

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23893/67/238936710_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_24f6b8f292e0465503f78e3872a5da3f.jpg

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузинские НПО подали иск в Страсбургский суд по правам человека против ряда действующих законов, но не требуют их приостановления, поскольку знают, что потерпят полный правовой крах, заявил глава парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили журналистам. НПО Transparency International – Georgia, Центр исследований экономической политики, Publica, Европейская орбита Грузии, Центр верховенства права, Гражданское движение за свободу подали совместную жалобу в Страсбургский суд против законов, принятых "Грузинской мечтой", включая FARA. По их словам, ЕСПЧ уже зарегистрировал иск. По его словам, рассмотрение дела по существу, может длиться месяцами и более. "Учитывая опыт Страсбургского суда, мы видим одну очень простую вещь: грузинские суды были правы, принимая определенные решения, и в большинстве случаев грузинское правительство также было право, принимая соответствующие законодательные или исполнительные решения", – заявил Махашвили. По словам авторов иска, спорные нормы в принятых парламентом законах нарушают право на свободу объединений и выражения мнений, неприкосновенность частной жизни и справедливое судебное разбирательство. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций. Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

страсбург

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, страсбург, еспч