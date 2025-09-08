https://sputnik-georgia.ru/20250908/deputat-isk-npo-v-strasburg-obrechen-na-pravovoy-krakh-294835720.html
Депутат: Иск НПО в Страсбург обречен на правовой крах
Депутат: Иск НПО в Страсбург обречен на правовой крах
Sputnik Грузия
За последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились, вследствие чего правительство обвинило ряд крупнейших НПО в... 08.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-08T17:57+0400
2025-09-08T17:57+0400
2025-09-08T17:57+0400
политика
грузия
новости
страсбург
еспч
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23893/67/238936710_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_24f6b8f292e0465503f78e3872a5da3f.jpg
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузинские НПО подали иск в Страсбургский суд по правам человека против ряда действующих законов, но не требуют их приостановления, поскольку знают, что потерпят полный правовой крах, заявил глава парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили журналистам. НПО Transparency International – Georgia, Центр исследований экономической политики, Publica, Европейская орбита Грузии, Центр верховенства права, Гражданское движение за свободу подали совместную жалобу в Страсбургский суд против законов, принятых "Грузинской мечтой", включая FARA. По их словам, ЕСПЧ уже зарегистрировал иск. По его словам, рассмотрение дела по существу, может длиться месяцами и более. "Учитывая опыт Страсбургского суда, мы видим одну очень простую вещь: грузинские суды были правы, принимая определенные решения, и в большинстве случаев грузинское правительство также было право, принимая соответствующие законодательные или исполнительные решения", – заявил Махашвили. По словам авторов иска, спорные нормы в принятых парламентом законах нарушают право на свободу объединений и выражения мнений, неприкосновенность частной жизни и справедливое судебное разбирательство. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций. Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
страсбург
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23893/67/238936710_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_84db5f1de4a584bb049b6b94ed2dde4d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, страсбург, еспч
политика, грузия, новости, страсбург, еспч
Депутат: Иск НПО в Страсбург обречен на правовой крах
За последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились, вследствие чего правительство обвинило ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузинские НПО подали иск в Страсбургский суд по правам человека против ряда действующих законов, но не требуют их приостановления, поскольку знают, что потерпят полный правовой крах, заявил глава парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили журналистам.
НПО Transparency International – Georgia, Центр исследований экономической политики, Publica, Европейская орбита Грузии, Центр верховенства права, Гражданское движение за свободу подали совместную жалобу в Страсбургский суд против законов, принятых "Грузинской мечтой", включая FARA. По их словам, ЕСПЧ уже зарегистрировал иск.
"Они прекрасно знают суть этого закона, прекрасно знают процедуры Страсбургского суда и прекрасно понимают, что если бы драма, которую они разыграли в Грузии, была перенесена в Страсбург, они потерпели бы полный правовой крах, и это было главной причиной, по которой они не обратились в суд с просьбой о применении временных мер", – заявил Махашвили.
По его словам, рассмотрение дела по существу, может длиться месяцами и более.
"Учитывая опыт Страсбургского суда, мы видим одну очень простую вещь: грузинские суды были правы, принимая определенные решения, и в большинстве случаев грузинское правительство также было право, принимая соответствующие законодательные или исполнительные решения", – заявил Махашвили.
По словам авторов иска, спорные нормы в принятых парламентом законах нарушают право на свободу объединений и выражения мнений, неприкосновенность частной жизни и справедливое судебное разбирательство.
В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране.
В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций.
Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий.