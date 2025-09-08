https://sputnik-georgia.ru/20250908/draka-u-izbiratelnogo-shtaba-kakhi-kaladze-politsiya-prizvala-storony-k-poryadku-294842816.html
Драка у избирательного штаба Кахи Каладзе: полиция призвала стороны к порядку
Драка у избирательного штаба Кахи Каладзе: полиция призвала стороны к порядку
08.09.2025
2025-09-08T22:00+0400
2025-09-08T22:00+0400
2025-09-08T22:10+0400
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. У предвыборного штаба действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе произошла драка между сторонниками правящей партии и прозападными протестующими, сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.На месте мобилизовано большое количество полицейских, которые пытаются разделить участников конфликта. Противостояние между сторонниками "Грузинской мечты" и оппозицией в центре столицы продолжается даже при присутствии силовиков.Министерство внутренних дел Грузии обратилось к участникам акции с призывом подчиняться требованиям полиции и воздерживаться от эскалации. По данным МВД, сразу после начала конфликта ситуация была частично разряжена, однако некоторые граждане продолжают нарушать общественный порядок.
В ведомстве заявили, что сразу после начала конфликта ситуация была частично разряжена, однако некоторые граждане продолжают нарушать общественный порядок
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. У предвыборного штаба действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе произошла драка между сторонниками правящей партии и прозападными протестующими, сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.
На месте мобилизовано большое количество полицейских, которые пытаются разделить участников конфликта. Противостояние между сторонниками "Грузинской мечты" и оппозицией в центре столицы продолжается даже при присутствии силовиков.
Министерство внутренних дел Грузии обратилось к участникам акции с призывом подчиняться требованиям полиции и воздерживаться от эскалации.
"В противном случае сотрудники правоохранительных органов будут применять предусмотренные законом меры, а по каждому факту нарушения закона последует соответствующее правовое реагирование", – говорится в заявлении ведомства.
По данным МВД, сразу после начала конфликта ситуация была частично разряжена, однако некоторые граждане продолжают нарушать общественный порядок.