08.09.2025
Госслужащим повысят зарплаты и в 2026 году в Грузии
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Зарплаты государственных служащих в Грузии вырастут на 10% и в 2026 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
Зарплаты лицам, получающим заработную плату из бюджета, по решению правительства Грузии, начали увеличивать на 10% ежегодно с 1 января 2022 года.
"Зарплаты на государственной службе продолжат расти. Как известно, в последние годы зарплаты ежегодно увеличивались на 10%, и в 2026 году зарплаты госслужащих также вырастут на 10%", – заявил Кобахидзе.
В 2026 году рост зарплат чиновникам составит 10%, на столько же вырастут зарплаты приставов, педагогов, военных и полицейских.
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов: основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.