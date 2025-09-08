https://sputnik-georgia.ru/20250908/gossluzhaschim-povysyat-zarplaty-i-v-2026-godu-v-gruzii--294834138.html

Госслужащим повысят зарплаты и в 2026 году в Грузии

08.09.2025

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Зарплаты государственных служащих в Грузии вырастут на 10% и в 2026 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Зарплаты лицам, получающим заработную плату из бюджета, по решению правительства Грузии, начали увеличивать на 10% ежегодно с 1 января 2022 года. В 2026 году рост зарплат чиновникам составит 10%, на столько же вырастут зарплаты приставов, педагогов, военных и полицейских. Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов: основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

