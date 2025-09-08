https://sputnik-georgia.ru/20250908/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-8-sentyabrya-2025-294758329.html

Какой сегодня церковный праздник: 8 сентября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 8 сентября 2025

По православному церковному календарю 8 сентября отмечают день памяти святых Адриана, Наталии и других 08.09.2025

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.По церковному календарю 8 сентября чествуют Владимирскую икону Божьей Матери.Святые мученикиПо церковному календарю 8 сентября поминают святых Адриана, Наталию, а также других 23 мучеников, пострадавших с ними во время правления Максимиана (305-311).Адриан и Наталия жили в Никомидии Вифинской и поженились за год до страданий. Когда началось преследование христиан, император обещал награды всем, кто укажет на исповедников и приведет их на суд.Начались доносы. По одному из них схватили 23 христианина, которые скрывались в пещере недалеко от Никомидии. Исповедников жестоко пытали, принуждая отречься.Затем заключенных, чтобы записать их имена и ответы, привели в судебную палату, начальником которой был молодой Адриан.Наблюдая, с каким мужеством люди переносят страдания за веру, начальник судебной палаты, воодушевившись, исповедал себя христианином. Об этом донесли императору, и тот пытался вразумить подданного, но когда уговоры не подействовали, Максимиан приказал посадить его в темницу.Наталия – тайная христианка, обрадовалась, узнав, что муж страдает за Христа. Она поспешила в темницу, чтобы поддержать супруга.Адриана, как и других мучеников, жестоко пытали. Им отбили руки и ноги на наковальне. Тела страдальцев хотели сжечь, но поднялась сильная гроза, и печь погасла, а молнией убило многих язычников.Тысяченачальник армии вскоре после казни попросил у императора разрешения жениться на молодой и богатой Наталии. Святая скрылась в Византии, где ей во сне явился супруг-мученик и сказал, что она скоро будет упокоена Господом. Изнуренная предшествовавшими страданиями, она вскоре скончалась.Владимирская икона БогородицыПо церковному календарю 8 сентября чествуют Владимирскую икону Божьей Матери – одну из самых чтимых святынь Русской православной церкви.По преданию, образ Божьей Матери написан во время земной жизни Богородицы апостолом и евангелистом Лукой.До половины V века святыня оставалась в Иерусалиме. При Феодосии Младшем ее перенесли в Константинополь, откуда Константинопольский Патриарх Лука Хризоверх в 1131 году послал ее в подарок Юрию Долгорукому.Сын Долгорукого князь Андрей Боголюбский в 1155-м, отправляясь править Владимиро-Суздальской землей, взял икону с собой во Владимир. С того времени она стала именоваться Владимирской.В Москву Владимирскую икону Божьей Матери впервые принесли в 1395 году, когда хан Тамерлан (Темир-Аксак) вторгся со своими ордами в русские земли, уничтожая и опустошая все вокруг, направился к Москве.Князь Василий Дмитриевич с войском вышел из Москвы и встал на берегах Оки. Но в том, что русское войско устоит в битве, не было уверенности.Множество народу 8 сентября 1395 года с молитвами и благодарственными песнопениями встречали святыню у стен столицы, восклицая: "Матерь Божья! Спаси Русскую землю!"Образ с крестным ходом и с молебнами внесли в Кремль и поставили в Успенском соборе. И произошло чудо! В тот самый день и час, в который образ Богородицы принесли в Москву, Тамерлан неожиданно отступил.По преданию, Тамерлан, дремавший в своем шатре, когда жители Москвы встречали образ Богородицы на Кучковом поле, во сне увидел великую гору, с которой к нему спускались святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величавая Жена и повелела ему оставить пределы России.Хану пояснили, что ему во сне явилась Матерь Божья – великая заступница христиан. Хан, не смея противостоять небесному воинству, приказал полкам повернуть обратно.На Кучковом поле, где народ встречал святыню, в память о чудесном избавлении Русской земли от Тамерлана построили Сретенский монастырь, а праздник в честь Сретения святого образа установили на 8 сентября.Во Владимир образ так и не вернули. С тех пор неоднократно великая святыня спасала Москву от бед и вражеских нашествий.ИмениныПо церковному календарю 8 сентября именины отмечают Мария, Наталия, Адриан, Георгий, Виктор, Димитрий и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников.

