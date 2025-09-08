https://sputnik-georgia.ru/20250908/kobakhidze-gruzinskaya-mechta-prodolzhaet-beskompromissnuyu-borbu-s-prestupnostyu-294834463.html

Кобахидзе: "Грузинская мечта" продолжает бескомпромиссную борьбу с преступностью

Кобахидзе: "Грузинская мечта" продолжает бескомпромиссную борьбу с преступностью

Sputnik Грузия

Грузия активно борется с преступностью, особенно с так называемым "воровским миром" и распространением наркотических средств в стране 08.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" продолжает бескомпромиссную борьбу с преступностью, о результатах которой говорит статистика последних месяцев, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте МВД, общее количество зарегистрированных уголовных преступлений в стране за первые шесть месяцев 2025 года сократилось на 795 случаев, что на 2,96% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Раскрываемость преступлений также улучшилась, достигнув 66,16%. По словам премьер-министра, за последние три месяца за связь с "воровским миром" было привлечено к уголовной ответственности 57 человек, тогда как в прошлом году за тот же период – всего двое. Кроме того, благодаря эффективной деятельности МВД, доступность наркотиков сократилась примерно в восемь раз как в физическом, так и в финансовом плане. Борьба с наркотиками останется одним из главных приоритетов правительства. По словам главы правительства, 226 человек были арестованы и привлечены к уголовной ответственности за хранение наркотиков в особо крупном размере, что, по словам главы правительства, является беспрецедентным показателем. Также за последние месяцы было изъято беспрецедентное количество наркотиков, в частности, 298 килограммов героина, почти 35 тысяч таблеток метадона. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств.Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз.Шатиришвили: В смерти немецких оппозиционеров виновато "глубинное государство">>Согласно представленной "Грузинской мечтой" инициативе, наркоторговля в стране будет внесена в список особо тяжких преступлений наряду с рэкетом, организованной преступностью и преступлениями, связанными с "воровским миром".Наказание за сбыт наркотиков и психотропных веществ будет в несколько раз выше, чем за хранение и приобретение. При этом для наркопреступлений, совершаемых организованными группировками, в законе будет предусмотрена высшая мера наказания – бессрочное заключение.Также задержанные за любые наркопреступления будут ограничены в правах и им будет в том числе запрещено работать в школах, университетах и баллотироваться на выборах.Кроме того, вводятся штрафы за уклонение от проверки на наркотики при задержании и обоснованном подозрении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

