Мэрия Тбилиси в ближайшие четыре года планирует ремонт трех главных проспектов столицы

08.09.2025

2025-09-08T15:50+0400

2025-09-08T15:50+0400

2025-09-08T15:50+0400

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси в ближайшие четыре года планирует полную реконструкцию проспектов Руставели, Важа-Пшавела и Гурамишвили, а также улиц Тамарашвили, Горгасали и Годзиашвили, заявил заместитель мэра столицы Ираклий Бенделиани во время презентации инфраструктурных проектов мэрии. Приоритетными направлениями работы муниципальных властей станут строительство и реконструкция дорог, мостов и укрепление склонов, а также восстановление памятников культуры. Ремонтные работы коснутся также улицы Акакия Белиашвили и Коджорского шоссе, пригородов Коджори и Цхнети. В планах также работы по укреплению склонов в Вакийском районе, где периодически происходят оползни. По словам заместителя мэра Тбилиси, над осуществлением проектов по обустройству мостов, тоннелей и укреплению склонов мэрия активно работала и в предыдущие годы. К проектам мэрии будут подключены "Тбилсервис груп", Агентство детских садов и районные администрации. Ремонт главного проспекта Тбилиси (проспект Руставели) должен был начаться в 2024 году, однако из-за необходимости проведения исследований процесс затянулся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

