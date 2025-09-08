https://sputnik-georgia.ru/20250908/meriya-tbilisi-v-blizhayshie-chetyre-goda-planiruet-remont-trekh-glavnykh-prospektov-stolitsy-294825451.html
Мэрия Тбилиси в ближайшие четыре года планирует ремонт трех главных проспектов столицы
Мэрия Тбилиси в ближайшие четыре года планирует ремонт трех главных проспектов столицы
Sputnik Грузия
Приоритетом станут строительство и реконструкция дорог, мостов, укрепление склонов и восстановление памятников культуры 08.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-08T15:50+0400
2025-09-08T15:50+0400
2025-09-08T15:50+0400
грузия
новости
тбилиси
мэрия тбилиси
грузинские дороги, машины и их водители
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264905831_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e7b277f12b5949d2c3ecd9792fb01b26.jpg
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси в ближайшие четыре года планирует полную реконструкцию проспектов Руставели, Важа-Пшавела и Гурамишвили, а также улиц Тамарашвили, Горгасали и Годзиашвили, заявил заместитель мэра столицы Ираклий Бенделиани во время презентации инфраструктурных проектов мэрии. Приоритетными направлениями работы муниципальных властей станут строительство и реконструкция дорог, мостов и укрепление склонов, а также восстановление памятников культуры. Ремонтные работы коснутся также улицы Акакия Белиашвили и Коджорского шоссе, пригородов Коджори и Цхнети. В планах также работы по укреплению склонов в Вакийском районе, где периодически происходят оползни. По словам заместителя мэра Тбилиси, над осуществлением проектов по обустройству мостов, тоннелей и укреплению склонов мэрия активно работала и в предыдущие годы. К проектам мэрии будут подключены "Тбилсервис груп", Агентство детских садов и районные администрации. Ремонт главного проспекта Тбилиси (проспект Руставели) должен был начаться в 2024 году, однако из-за необходимости проведения исследований процесс затянулся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264905831_214:0:2875:1996_1920x0_80_0_0_dbd98ce91e363eb89b8cfef082b106ba.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, мэрия тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, тбилиси, мэрия тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители
Мэрия Тбилиси в ближайшие четыре года планирует ремонт трех главных проспектов столицы
Приоритетом станут строительство и реконструкция дорог, мостов, укрепление склонов и восстановление памятников культуры
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси в ближайшие четыре года планирует полную реконструкцию проспектов Руставели, Важа-Пшавела и Гурамишвили, а также улиц Тамарашвили, Горгасали и Годзиашвили, заявил заместитель мэра столицы Ираклий Бенделиани во время презентации инфраструктурных проектов мэрии.
Приоритетными направлениями работы муниципальных властей станут строительство и реконструкция дорог, мостов и укрепление склонов, а также восстановление памятников культуры.
"В течение следующих четырех лет мы планируем полностью отремонтировать мосты Миндели и Галактиони. Мы также намерены отремонтировать мост царицы Тамар. Несколько лет назад мы отремонтировали эстакаду, ведущую к мосту, поскольку она находилась в плохом состоянии и существовал риск обрушения", – заявил Бенделиани.
Ремонтные работы коснутся также улицы Акакия Белиашвили и Коджорского шоссе, пригородов Коджори и Цхнети. В планах также работы по укреплению склонов в Вакийском районе, где периодически происходят оползни.
По словам заместителя мэра Тбилиси, над осуществлением проектов по обустройству мостов, тоннелей и укреплению склонов мэрия активно работала и в предыдущие годы.
К проектам мэрии будут подключены "Тбилсервис груп", Агентство детских садов и районные администрации.
Ремонт главного проспекта Тбилиси (проспект Руставели) должен был начаться в 2024 году, однако из-за необходимости проведения исследований процесс затянулся.