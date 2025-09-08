https://sputnik-georgia.ru/20250908/naskolko-vyrastet-ekonomika-gruzii--prognoz-premera-294836893.html

Насколько вырастет экономика Грузии – прогноз премьера

Насколько вырастет экономика Грузии – прогноз премьера

08.09.2025

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Правительство Грузии ожидает рост экономики страны в 2025 году выше прогнозируемого Международным валютным фондом (МВФ) в 7,2%, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. По прогнозу МВФ, сделанному в конце июля текущего года, рост экономики замедлится до 7,2% в 2025 году и приблизится к своему потенциальному уровню в 5% в среднесрочной перспективе по мере замедления внутреннего спроса. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Как заявил премьер, экономические тенденции положительно влияют на курс лари и, соответственно, на пополнение валютных резервов. Глава правительства отметил, что за последние 7 месяцев курс лари по отношению к доллару укрепился на 15 тетри и это указывает на прочные экономические позиции.Кобахидзе назвал рекордными увеличение Нацбанком Грузии валютных резервов за март-июль на 1,3 млрд долларов. По его словам, предполагается, что цифра превысит 1,5 миллиарда долларов с учетом августа, и, в частности, год завершится с рекордным показателем. По информации Нацбанка, международные резервы на 31 августа 2025 года, согласно предварительным данным, составили 5,2 миллиарда долларов. Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года – 5 436,8 миллиона долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

