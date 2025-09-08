Офицеры правопорядка на улицах Телави, Гори и Кутаиси – МВД Грузии расширяет проект
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Пилотный проект был запущен МВД осенью 2019 года в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Офицеры правопорядка заступили на службу еще в трех городах Грузии – Телави (регион Кахети), Кутаиси (Имерети) и Гори (Шида Картли), сообщили в пресс-службе МВД.
Офицеры правопорядка – это аналог института участковых. Пилотный проект был запущен МВД осенью 2019 года в Тбилиси. Затем офицеры появились на улицах Батуми и Рустави.
Борьба с домашним насилием, защита прав несовершеннолетних, вопросы нелегальной миграции и раннее реагирование на преступления в общественных местах – лишь часть их деятельности.
Офицеры должны поддерживать постоянную коммуникацию с гражданами, проживающими в зоне их ответственности.
Отбор новых офицеров проводится на конкурсной основе, после чего кандидаты проходят профподготовку в академии МВД Грузии.
Институт офицера правопорядка апробирован во многих странах мира. Каждый офицер работает в конкретном районе города, и в его обязанности входят решение проблем, связанных с несовершеннолетними, семейным насилием и незаконной миграцией.