Офицеры правопорядка на улицах Телави, Гори и Кутаиси – МВД Грузии расширяет проект

Пилотный проект был запущен МВД осенью 2019 года в Тбилиси 08.09.2025

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Офицеры правопорядка заступили на службу еще в трех городах Грузии – Телави (регион Кахети), Кутаиси (Имерети) и Гори (Шида Картли), сообщили в пресс-службе МВД. Офицеры правопорядка – это аналог института участковых. Пилотный проект был запущен МВД осенью 2019 года в Тбилиси. Затем офицеры появились на улицах Батуми и Рустави. Борьба с домашним насилием, защита прав несовершеннолетних, вопросы нелегальной миграции и раннее реагирование на преступления в общественных местах – лишь часть их деятельности. Отбор новых офицеров проводится на конкурсной основе, после чего кандидаты проходят профподготовку в академии МВД Грузии. Институт офицера правопорядка апробирован во многих странах мира. Каждый офицер работает в конкретном районе города, и в его обязанности входят решение проблем, связанных с несовершеннолетними, семейным насилием и незаконной миграцией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

