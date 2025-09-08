Ответ будет жестким: Каладзе о призывах к госперевороту в Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20250908/otvet-budet-zhestkim-kaladze-o-prizyvakh-k-gosperevorotu-v-gruzii-294838083.html
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет никаких шансов на победу, и "Грузинская мечта" сохранит власть на всех уровнях вплоть до...
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Призывы к государственному перевороту и свержению власти направлены на то, чтобы посеять нигилизм в стране, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. О планах "мирного свержения" власти 4 октября, в день проведения выборов в органы местного самоуправления, ранее заявил один из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили. А накануне партия распространила заявление, в котором призвала грузинский народ собраться на проспекте Руставели в центре Тбилиси и "провести решающую борьбу за будущее". Он также предупредил оппозицию, что на любые противоправные действия последует строгая реакция со стороны соответствующих государственных органов. При этом Каладзе выразил уверенность в победе правящей команды на предстоящих выборах. "Власть ожидает победы 4 октября. Это довольно важные выборы, и я уверен, что при поддержке грузинского народа мы сможем победить во всех муниципалитетах", – отметил Каладзе. Оппозиция в Грузии Ведущие оппозиционные силы Грузии раскололись на два противоборствующих лагеря. Партии "Лело", "Граждане", "Гирчи" и "За Грузию" участвуют в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября этого года, намереваясь использовать все легитимные рычаги давления на власть. В то же время политические движения "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" отказались от участия и стремятся добиться смещения правительства "Грузинской мечты" путем акций протеста. Их поддерживает часть гражданского общества, которая с конца ноября 2024 года участвует в протестном движении, требуя проведения досрочных парламентских выборов и освобождения своих сторонников из заключения. В правящей партии "Грузинская мечта" оба лагеря называют радикальной оппозицией, действующей против национальных интересов страны. По мнению представителей власти, оппозиция намерена "устроить в Грузии революцию" при поддержке отдельных иностранных сил, которых правящая элита обозначает термином "глубинное государство" (англ. deep state). В "Грузинской мечте" также употребляют выражение "глобальная партия войны", подразумевая под этим зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения нередко рассматривают как конспирологические теории. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет никаких шансов на победу, и "Грузинская мечта" сохранит власть на всех уровнях вплоть до 2030 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
