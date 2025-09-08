https://sputnik-georgia.ru/20250908/pravitelstvo-gruzii-vydelit-3-mln-lari-basketbolistam-za-vykhod-v-14-evrobasketa-2025-294833856.html

Правительство Грузии выделит 3 млн лари баскетболистам за выход в 1/4 Евробаскета-2025

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Правительство Грузии выделит 3 миллиона лари национальной сборной по баскетболу за исторический результат на Евробаскете - 2025 – выход в 1/4 чемпионата, кроме того, за каждую последующую победу на ЧЕ также будет выделяться по 3 млн лари, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Сборная Грузии по баскетболу в 1/8 финала обыграла команду Франции (80:70) и впервые сыграет в 1/4 чемпионата Европы. Соперником грузинской команды будет Финляндия. Встреча состоится 10 сентября. Начало в 22:00 по тбилисскому времени.Премьер поблагодарил каждого баскетболиста и всю команду, включая тренеров, за впечатляющий успех. Ранее правительство Грузии выделило 2 миллиона лари (около 745 тысяч долларов США) в качестве денежной премии национальной сборной по баскетболу за выход в финальную стадию чемпионата Европы. Глава правительства также выразил благодарность национальной команде по футболу, которая обыграла дома Болгарию в матче отборочного этапа чемпионата мира. "Хочу также поздравить футболистов со вчерашней впечатляющей победой и пожелать им успехов в отборочном турнире чемпионата мира", – заявил премьер.Сборная Грузии выиграла у Болгарии со счетом 3:0. Впереди у грузинской сборной встреча с Испанией 11 октября, а спустя 3 дня – ответный матч против Турции. Оба матча Грузия играет в гостях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

