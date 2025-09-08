https://sputnik-georgia.ru/20250908/pritesnenie-pravoslavnykh-na-ukraine-i-podryvnuyu-deyatelnost-varfolomeya-obsudili-v-tbilisi-294843377.html

Притеснение православных на Украине и подрывную деятельность Варфоломея обсудили в Тбилиси

Притеснение православных на Украине и подрывную деятельность Варфоломея обсудили в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. В столице Грузии прошел круглый стол, посвященный обсуждению специального репортажа политолога, основателя НКО "Институт Евразии" Гулбаата Рцхиладзе о тяжелом положении православных на Украине, сообщили организаторы круглого стола.Репортаж был показан в эфире радио и телевидения "Объектив" и вызвал широкий резонанс среди участников встречи.По словам Рцхиладзе, ответственность за нынешние гонения на православных на Украине несет Константинопольский патриарх Варфоломей, который "подыграл украинским националистам", объявив об автокефалии украинской церкви, руководствуясь исключительно политико-личными интересами.При этом, по словам Рцхиладзе, Варфоломею запрещено вести богослужения в Стамбуле во время мусульманского азана, однако он позволяет себе диктовать условия православным на Украине, где его, кроме политического истеблишмента и радикально настроенных элементов, никто не ждал."Такой патриарх не может претендовать на лидерство православного мира", — подчеркнул политолог.В обсуждении приняли участие около сорока человек: журналисты, политологи, священнослужители и студенты. Многие из них выразили возмущение происходящим на Украине."Тяжело было смотреть на все это — насилие, надругательство над святынями, аресты иерархов канонической церкви, запрет на проведение богослужений даже в частных домах. И на всё это закрывает глаза человек, называющий себя патриархом Константинопольским", — отметил один из участников круглого стола.В завершение встречи Рцхиладзе подчеркнул, что в репортаже использованы исключительно украинские источники — материалы священников УПЦ и Союза православных журналистов Украины.При этом политолог добавил, что завершил свой репортаж оптимистической проповедью сумского митрополита Евлогия, начавшего словами Христа: "Не бойся, малое стадо!.."Перед началом круглого стола участники акции вышли на проспект Давида Строителя с плакатами в поддержку Украинской православной церкви и против патриарха Варфоломея. Подобные акции в Грузии проводятся регулярно: по данным организаторов, только за 2024–2025 годы состоялось не менее четырех подобных мероприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

