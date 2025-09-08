https://sputnik-georgia.ru/20250908/rtveli-2025-skolko-tysyach-tonn-vinograda-pererabotali-vinzavody-k-nachalu-sentyabrya-294828406.html
Ртвели-2025: сколько тысяч тонн винограда переработали винзаводы к началу сентября
Ртвели-2025: сколько тысяч тонн винограда переработали винзаводы к началу сентября
Прогнозируемый сбор винограда в 2025 году составляет 250-300 тысяч тонн 08.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия), по данным на 6 сентября, переработали до 12 тысяч тонн винограда, сообщили в Минсельхозе Грузии. Сезон сбора урожая (ртвели) и его сдача на заводы традиционно начались в районе Дедоплисцкаро. Сбор урожая в других муниципалитетах Кахети начнется поэтапно – в зависимости от того, когда виноград достигнет подходящих кондиций. Правительство Грузии приняло решение прекратить субсидирование частных винодельческих компаний во время сбора урожая 2025 года. В случае, если частный сектор не сможет закупить весь урожай, государственное предприятие ООО "Компания по управлению урожаем" обеспечит закупку излишков винограда. Излишки, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам. Качественный виноград сорта Саперави скупают за 1,5 лари ($0,56), других сортов – за 1,2 лари ($0,44), а несладкий и поврежденный виноград – за 1 лари ($0,37). Учет поставляемого винограда ведется в единой электронной системе. Система была внедрена Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства в 2013 году и эффективно функционирует с тех пор. Программа обеспечивает сбор полных и достоверных данных о поставляемом винограде, что является важным фактором обеспечения производства высококачественного вина. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года. Прогнозируемый сбор винограда в 2025 году составляет 250-300 тысяч тонн.
Ртвели-2025: сколько тысяч тонн винограда переработали винзаводы к началу сентября
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия), по данным на 6 сентября, переработали до 12 тысяч тонн винограда, сообщили в Минсельхозе Грузии.
Сезон сбора урожая (ртвели) и его сдача на заводы традиционно начались в районе Дедоплисцкаро. Сбор урожая в других муниципалитетах Кахети начнется поэтапно – в зависимости от того, когда виноград достигнет подходящих кондиций.
Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили ознакомился с ходом сбора винограда в Кахети. В настоящее время активная сборка урожая ведется в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнахи.
Правительство Грузии приняло решение прекратить субсидирование частных винодельческих компаний во время сбора урожая 2025 года. В случае, если частный сектор не сможет закупить весь урожай, государственное предприятие ООО "Компания по управлению урожаем" обеспечит закупку излишков винограда.
Излишки, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам. Качественный виноград сорта Саперави скупают за 1,5 лари ($0,56), других сортов – за 1,2 лари ($0,44), а несладкий и поврежденный виноград – за 1 лари ($0,37).
Учет поставляемого винограда ведется в единой электронной системе. Система была внедрена Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства в 2013 году и эффективно функционирует с тех пор.
Программа обеспечивает сбор полных и достоверных данных о поставляемом винограде, что является важным фактором обеспечения производства высококачественного вина.
В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.
Прогнозируемый сбор винограда в 2025 году составляет 250-300 тысяч тонн.