Шатиришвили: В смерти немецких оппозиционеров виновато "глубинное государство"

По мнению грузинского философа, Германия стала жертвой деятельности т. н. глубинного государства перед выборами 08.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Перед выборами умерли 16 кандидатов в Германии, семеро из которых представляли одну из главных оппозиционных партий "Альтернатива для Германии", заявил философ Заза Шатиришвили, назвав произошедшее примером того, как действует "глубинное государство". За несколько недель до выборов в органы местного самоуправления в крупной западной федеральной земле Германии Северный Рейн-Вестфалия умерли шесть кандидатов от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В МВД страны подтвердили кончину политиков, отметив, что несколько кандидатов от других партий, в частности, "Зеленых" и социал-демократов, за время предвыборной кампании также погибли. По его словам, в Германии, где ключевые политические и общественные процессы контролируются извне, возникла партия, которая сумела завоевать поддержку более 20% населения и фактически стала главным оппонентом власти. Именно поэтому, по словам философа, на эту оппозиционную партию обрушились попытки запрета и давление на кандидатов. Он также отметил, что международные СМИ практически не освещали эту тему.Случай с оппозиционной партией в Германии, по мнению философа, указал на то, что в этой стране сегодня невозможно открыто выступать против массовой миграции или в защиту традиционной семьи без риска для карьеры. Кроме того, по его словам, некогда самая развитая, самая успешная, страна с высочайшей культурой, включая культуру труда, сегодня потеряла свой суверенитет. В свою очередь, грузинские власти не раз заявляли, что "глубинное государство" (ред. англ. deep state) руками радикальной оппозиции пытается устроить в Грузии революцию, привести к власти свою агентуру и втянуть страну в войну на Украине.Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.Выборы в Северном Рейне-Вестфалии (Германия) назначены на 14 сентября, на них баллотируются 20 тысяч кандидатов при численности населения в 18 млн человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

