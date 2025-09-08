https://sputnik-georgia.ru/20250908/v-gruzii-ozhidaetsya-sobrat-do-250-tysyach-tonn-vinograda--premer-294839492.html
В Грузии ожидается собрать до 250 тысяч тонн винограда – премьер
В Грузии ожидается собрать до 250 тысяч тонн винограда – премьер
Осенью в Грузии проходит сбор винограда, который начинается в регионе Кахети, и постепенно охватывает горные районы страны
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Прогнозируемый сбор винограда в 2025 году составляет 200-250 тысяч тонн, и для своевременной сдачи винограда на заводы, координационный штаб работает круглосуточно, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Сезон сбора урожая (ртвели) и его сдача на заводы традиционно начались в районе Дедоплисцкаро. Сбор урожая в других муниципалитетах Кахетии начнется поэтапно, в зависимости от того, когда виноград достигнет подходящих кондиций. По словам Кобахидзе, будет продолжен подход, действующий в предыдущие годы, что очень важно для поддержки виноградарства и виноделия в Грузии. Однако в 2025 году процесс субсидирования видоизменили. В частности, правительство Грузии приняло решение прекратить субсидирование частных винодельческих компаний во время сбора урожая 2025 года. В случае если частный сектор не сможет закупить весь урожай, это сделает госкомпания. Излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам: виноград сорта "саперави", выращенный в регионе Кахети, – 1,5 лари ($0,56) за кг, виноград других сортов – 1,2 лари ($0,44) за кг, виноград, содержание сахара в котором не превышает 18%, и поврежденный виноград – 1 лари ($0,37) за кг. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Прогнозируемый сбор винограда в 2025 году составляет 200-250 тысяч тонн, и для своевременной сдачи винограда на заводы, координационный штаб работает круглосуточно, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
Сезон сбора урожая (ртвели) и его сдача на заводы традиционно начались в районе Дедоплисцкаро. Сбор урожая в других муниципалитетах Кахетии начнется поэтапно, в зависимости от того, когда виноград достигнет подходящих кондиций.
По словам Кобахидзе, будет продолжен подход, действующий в предыдущие годы, что очень важно для поддержки виноградарства и виноделия в Грузии.
С 2020 года правительство Грузии ежегодно субсидирует сбор винограда, чтобы поддержать фермеров, сохранить качество винограда и способствовать устойчивому развитию винодельческой отрасли.
Однако в 2025 году процесс субсидирования видоизменили. В частности, правительство Грузии приняло решение прекратить субсидирование частных винодельческих компаний во время сбора урожая 2025 года. В случае если частный сектор не сможет закупить весь урожай, это сделает госкомпания.
Излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам: виноград сорта "саперави", выращенный в регионе Кахети, – 1,5 лари ($0,56) за кг, виноград других сортов – 1,2 лари ($0,44) за кг, виноград, содержание сахара в котором не превышает 18%, и поврежденный виноград – 1 лари ($0,37) за кг.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны.
В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.