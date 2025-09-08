https://sputnik-georgia.ru/20250908/v-gruzii-proshel-trening-dlya-pedagogov-russkogo-yazyka-294836410.html

В Грузии прошел тренинг для педагогов русского языка

В Грузии прошел тренинг для педагогов русского языка

В Секции отметили, что мероприятие получило заслуженное признание, вызвав живой отклик и неподдельный интерес в профессиональных кругах 08.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Тренинг, посвященный актуальным вопросам преподавания русского языка, прошел в Тбилиси, сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. По информации секции, тренинг прошел 5 и 6 сентября, в нем приняли участие более сорока учителей-русистов, прибывших из различных регионов Грузии. В качестве экспертов из Москвы были приглашены специалисты в области преподавания русского языка как иностранного, имеющие многолетний опыт работы в данной сфере: Ольга Ускова и Татьяна Кудоярова. В Секции отметили, что мероприятие получило заслуженное признание, вызвав живой отклик и неподдельный интерес в профессиональных кругах. Его результаты и новаторские подходы стали предметом оживленных дискуссий. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина. Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

