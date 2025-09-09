Протесты и беспорядки из-за запрета на работу соцсетей в Непале

О решении правительства ввести запрет на деятельность ряда крупных соцсетей и мессенджеров (коснулся в том числе запрещенных в России WhatsApp, Facebook и Instagram) было объявлено в минувший четверг, 4 сентября. Причиной стало то, что они не были в отведенный для этого срок зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий Непала.В понедельник молодежь страны устроила у здания парламента в Катманду акцию протеста "Революция поколения Z". По данным местного новостного портала Nepal News, помимо столицы протесты прошли по меньшей мере в семи крупных городах страны.
Поводом для протестов в Непале стал запрет на социальные сети. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки обострения ситуации
О решении правительства ввести запрет на деятельность ряда крупных соцсетей и мессенджеров (коснулся в том числе запрещенных в России WhatsApp, Facebook и Instagram) было объявлено в минувший четверг, 4 сентября. Причиной стало то, что они не были в отведенный для этого срок зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий Непала.
В понедельник молодежь страны устроила у здания парламента в Катманду акцию протеста "Революция поколения Z". По данным местного новостного портала Nepal News, помимо столицы протесты прошли по меньшей мере в семи крупных городах страны.