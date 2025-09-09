https://sputnik-georgia.ru/20250909/294855967.html

Протесты и беспорядки из-за запрета на работу соцсетей в Непале

Протесты и беспорядки из-за запрета на работу соцсетей в Непале

Sputnik Грузия

Поводом для протестов в Непале стал запрет на социальные сети. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки обострения ситуации 09.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-09T16:19+0400

2025-09-09T16:19+0400

2025-09-09T16:19+0400

мультимедиа

новости

в мире

непал

facebook

instagram

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/09/294856146_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_3c7bb4ee796389ddd6d0180ce39ad64a.jpg

О решении правительства ввести запрет на деятельность ряда крупных соцсетей и мессенджеров (коснулся в том числе запрещенных в России WhatsApp, Facebook и Instagram) было объявлено в минувший четверг, 4 сентября. Причиной стало то, что они не были в отведенный для этого срок зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий Непала.В понедельник молодежь страны устроила у здания парламента в Катманду акцию протеста "Революция поколения Z". По данным местного новостного портала Nepal News, помимо столицы протесты прошли по меньшей мере в семи крупных городах страны.

непал

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, новости, в мире, непал, facebook, instagram, происшествия