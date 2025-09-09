Грузия
Протесты и беспорядки из-за запрета на работу соцсетей в Непале
Протесты и беспорядки из-за запрета на работу соцсетей в Непале
Поводом для протестов в Непале стал запрет на социальные сети. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки обострения ситуации 09.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-09T16:19+0400
2025-09-09T16:19+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/09/294856146_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_3c7bb4ee796389ddd6d0180ce39ad64a.jpg
О решении правительства ввести запрет на деятельность ряда крупных соцсетей и мессенджеров (коснулся в том числе запрещенных в России WhatsApp, Facebook и Instagram) было объявлено в минувший четверг, 4 сентября. Причиной стало то, что они не были в отведенный для этого срок зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий Непала.В понедельник молодежь страны устроила у здания парламента в Катманду акцию протеста "Революция поколения Z". По данным местного новостного портала Nepal News, помимо столицы протесты прошли по меньшей мере в семи крупных городах страны.
Протесты и беспорядки из-за запрета на работу соцсетей в Непале

16:19 09.09.2025
Поводом для протестов в Непале стал запрет на социальные сети. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки обострения ситуации
О решении правительства ввести запрет на деятельность ряда крупных соцсетей и мессенджеров (коснулся в том числе запрещенных в России WhatsApp, Facebook и Instagram) было объявлено в минувший четверг, 4 сентября. Причиной стало то, что они не были в отведенный для этого срок зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий Непала.
В понедельник молодежь страны устроила у здания парламента в Катманду акцию протеста "Революция поколения Z". По данным местного новостного портала Nepal News, помимо столицы протесты прошли по меньшей мере в семи крупных городах страны.
В ходе беспорядков погибли 22 человека.

1/12
Более 500 получили ранения.

2/12
Хотя власти Непала в результате протестов сняли запрет на работу соцсетей, во вторник, 9 сентября, демонстранты вновь собрались у здания парламента Непала.

3/12
На протесты вышли тысячи человек, большая часть из них – молодежь и студенты.

4/12
Протестующие разгромили и подожгли центральный офис партии "Непальский конгресс" в Катманду.

5/12
Также, подожгли частную резиденцию премьер-министра страны.

6/12
Против митингующих полиция применяет слезоточивый газ, водометы и дубинки.

7/12
Хотя власти Непала в результате протестов сняли запрет на работу соцсетей, во вторник, 9 сентября, демонстранты вновь собрались у здания парламента Непала.

8/12
В Катманду введен комендантский час.

9/12
Как сообщает телеканал India Today, протестующие напали на бывшего премьер-министра Непала Шера Бахадура Деуба и его супругу, а также на действующего министра иностранных дел Арзу Рана Деуба.

10/12
В Катманду временно закрыт аэропорт, все рейсы отменены.

11/12
Все члены оппозиционной Национал-демократической партии подали в отставку. Президент Непала принял отставку премьер-министра страны.

12/12
Все члены оппозиционной Национал-демократической партии подали в отставку. Президент Непала принял отставку премьер-министра страны.

0