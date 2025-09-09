https://sputnik-georgia.ru/20250909/dozhdi-i-grozy-vsyu-nedelyu--sinoptiki-rasskazali-kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-294837063.html
Дожди и грозы всю неделю – синоптики рассказали, какой будет погода в Грузии
Ухудшение погодных условий может спровоцировать стихийные бедствия, предупреждают специалисты 09.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Дожди, местами сильные, град и грозы ожидаются в большинстве регионов Грузии с 9 по 14 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут привести к значительному увеличению уровня воды на реках Грузии, вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Дожди, местами сильные, град и грозы ожидаются в большинстве регионов Грузии с 9 по 14 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут привести к значительному увеличению уровня воды на реках Грузии, вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в горных районах.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.