Дожди и грозы всю неделю – синоптики рассказали, какой будет погода в Грузии

Дожди и грозы всю неделю – синоптики рассказали, какой будет погода в Грузии

09.09.2025

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Дожди, местами сильные, град и грозы ожидаются в большинстве регионов Грузии с 9 по 14 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут привести к значительному увеличению уровня воды на реках Грузии, вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

