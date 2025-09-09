https://sputnik-georgia.ru/20250909/eto-drugoe-ili-dvoynye-standarty-v-otnoshenii-rossii-294850780.html

"Это другое", или двойные стандарты в отношении России

09.09.2025

Но за пределами митинговой повестки жизнь идет своим чередом: горожане пользуются российскими сервисами такси, делают покупки в маркетплейсах и посещают рестораны сетей из Москвы. Эти бренды прочно закрепились в повседневности Тбилиси – от доставки еды до нефтяных заправок. В видео Sputnik Грузия – о том, как политика расходится с реальностью.

