"Это другое", или двойные стандарты в отношении России
На проспекте Руставели протестует молодежь, обвиняя власти в "пророссийском" курсе 09.09.2025, Sputnik Грузия
Но за пределами митинговой повестки жизнь идет своим чередом: горожане пользуются российскими сервисами такси, делают покупки в маркетплейсах и посещают рестораны сетей из Москвы. Эти бренды прочно закрепились в повседневности Тбилиси – от доставки еды до нефтяных заправок. В видео Sputnik Грузия – о том, как политика расходится с реальностью.
На проспекте Руставели протестует молодежь, обвиняя власти в "пророссийском" курсе
Но за пределами митинговой повестки жизнь идет своим чередом: горожане пользуются российскими сервисами такси, делают покупки в маркетплейсах и посещают рестораны сетей из Москвы. Эти бренды прочно закрепились в повседневности Тбилиси – от доставки еды до нефтяных заправок. В видео Sputnik Грузия – о том, как политика расходится с реальностью.